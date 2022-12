Liberación del exmarine Kevin Scott, ¿un gesto de paz de las Farc?

insurgente había sido postergado por la intransigencia del Gobierno de Juan Manuel Santos.

“Eso no es un acto de paz. Actos de paz necesitamos en La Habana. Porque se acordó mantener la guerra mientras se llega a un acuerdo, o sea que no se le está pidiendo actos minúsculos a las Farc, pero hay que reconocer que dentro del compromiso de no secuestrar este es un acto de buena voluntad”, opinó Álvaro Forero.

“No es un gesto de paz, es un secuestro, no es tampoco una acto unilateral, es resultado de la presión internacional y nacional. Es una liberación con la que las Farc tratan de disfrazarse de altruistas, cuando realmente son criminales”, manifestó, por su parte, Rafael Guarín.