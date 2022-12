Madre de Leopoldo López dice que "perdona" al exfiscal que acusó a su hijo

Antonieta Mendoza, madre del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, dijo hoy que perdona al exfiscal Franklin Nieves, que llevó el caso contra su hijo, un proceso que según ha dicho el mismo letrado en recientes declaraciones se desarrolló con "pruebas falsas" y bajo presión del Ejecutivo. (Lea acá también: Expresidentes piden libertad para Leopoldo y veeduría para elecciones ).

"Yo perdono a Franklin Nieves a pesar de todo el sufrimiento tan grande que hemos tenido durante estos dos años", dijo Mendoza a periodistas al referirse al año y ocho meses que lleva su hijo preso y al proceso judicial que el mes pasado culminó con la sentencia de casi 14 años de cárcel para el político.

La madre del líder del partido Voluntad Popular comentó que como "católica ferviente y practicante" tiene que "reconocer el arrepentimiento" del fiscal que ha manifestado este sentimiento en los videos que ha difundido desde el viernes pasado, grabados desde Estados Unidos, a donde se marchó con su familia.

"Leopoldo nos ha dicho y así lo sentimos todos: 'no hay rencor, no hay resentimiento, no hay rabia', esos no son sentimientos de la familia de Leopoldo López, Venezuela necesita unidad, busca reconciliación, busca unión", dijo.

Dijo que para lograr la liberación de López "y todos los presos políticos" hay que votar el próximo 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias pues ese será, dijo, "el inicio del cambio que Venezuela y los venezolanos se merecen".

El pasado viernes fue difundida una grabación en video en la que Nieves informó que había salido del país junto a su familia debido a las presiones del Gobierno venezolano para formular acusaciones "falsas" contra el político opositor.

Nieves aseguró ayer que sus superiores, además, le habían instruido ordenar la detención del político días antes de los hechos por los que fue condenado, lo que este lunes fue negado por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, y desestimado por el defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab.

López fue condenado el mes pasado a 13 años y nueve meses de cárcel por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio en relación con la violencia registrada al término de una marcha el 12 de febrero de 2014.

El opositor está preso desde el 19 de febrero de 2014.

EFE