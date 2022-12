Me presentaré de inmediato ante la justicia: Sabas Pretelt

entregará a la justicia en las Próximas horas, luego de conocerse que hay una orden de captura en su contra.

“No estoy de acuerdo pero soy respetuoso. Me presentaré de inmediato lo más pronto posible y estoy a la orden de la justicia. Atenderé todas las órdenes que se impartan. Como me he enterado por los medios ni siquiera conozco la sentencia”.

Los exministros del gabinete en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez , Sabas Pretelt de La Vega y Diego Palacio Betancurt fueron condenados a 80 meses de prisión y una multa de 167 millones de pesos por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tras haberlos encontrado responsables de entregar dádivas a congresistas para que favorecieran el acto legislativo que aprobó la reelección del expresidente.

La Corte Suprema de Justicia liberó órdenes de captura para ambos funcionarios tras ser hallados responsables del delito de cohecho por dar u ofrecer.

Pretelt de la Vega y Diego Palacio fueron condenados a 6 años de prisión, mientras que el exsecretario general de presidencia, Alberto Velázquez, recibió 5 años.

El alto tribunal tomó la decisión al considerar que los tres exfuncionarios si son responsables por haber ofrecido prebendas a varios excongresistas para que favorecieran con su voto el acto legislativo que aprobó la reelección presidencial inmediata en 2004, del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

La Corporación Judicial tomó la decisión al considerar que los exfuncionarios si hicieron ofrecimientos de cargos en notarías a los entonces congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, cuyos testimonios fueron claves para que la corte suprema de justicia emitieran este fallo condenatorio.

Por su parte el exministro de Salud Diego Palacio reveló que se entregó al CTI de la Fiscalía.