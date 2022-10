Nada justifica silencio del Gobierno ante secuestro de compatriotas: procurador

"Una pregunta sobre un colombiano secuestrado nunca está fuera de lugar. Está fuera de lugar que el primer mandatario del país no defienda a los colombianos ni se sume al dolor de las familias, que no respete sus dramas ni promueva que la institucionalidad devuelva a casa a su ser querido. Está fuera de lugar el contraste desolador entre concesiones al terrorismo y silencio frente a la ciudadanía", lamentó.



"Basta escuchar a la gente, salir a las calles o echar un vistazo a las redes sociales. Muchos colombianos temen. Muchos colombianos pueden temer que el silencio de su Gobierno se convierta en pasiva complicidad", agregó el jefe del Ministerio Público.



Así mismo señaló que “nada justifica el silencio del Gobierno frente al secuestro de nuestros compatriotas”, recordando que mientras se promueve la búsqueda de los restos mortales del cabecilla guerrillero Camilo Torres como gesto de buena voluntad con el ELN, se van a completar cinco meses del secuestro del alto consejero de la Gobernación de Norte de Santander, Ramón Cabrales, sin que el presidente reclame su inmediata liberación para dar continuidad a los acercamientos con este grupo terrorista.



Ordóñez solicitó al Gobierno que realice los esfuerzos necesarios para que Ramón Cabrales y el cabo Jair de Jesús Villar regresen a la libertad.



“Al Gobierno nuevamente le pido lo que las familias del cabo Villar y del doctor Cabrales están solicitando, lo que solicita el pueblo colombiano, que emplace al Ejército de Liberación Nacional para que los entregue junto a todos los secuestrados que tiene en su poder. Permitir que el ELN siga secuestrando a nuestros héroes, a nuestros padres, a nuestros hijos, solo deslegitima unas conversaciones que estarían por empezar de manera formal”, agregó.



El procurador también se refirió a lo denunciado por una periodista en Washington quien señaló que el presidente Juan Manuel Santos no contestas sus preguntas y dijo que no se puede contruir la paz mientras se siguen secuestrando colombianos.



“¿Cuántos secuestros más necesita el ELN y tolerará el Gobierno para iniciar los diálogos de paz? ¿Se van a sacrificar tantas vidas como se sacrificaron en el proceso con las FARC? La paz no se construye desde el chantaje, desde la burla, desde el dolor de las víctimas y el silencio del Gobierno ante los victimarios”, concluyó.





Escuche en este audio más información sobre:



-Se desmovilizó alias “John Cucos” guerrillero considerado mano derecha del extinto líder de las Farc alias Alfonso Cano.

-Estudian un posible caso de microcefalia en bebe de una madre gestante con Zika en el Valle del Cauca.

-En Taiwán los organismos de emergencia buscan establecer la magnitud de los daños de un terremoto de 6,4 en la escala de Richter que sacudió el sur de ese país.

-La Selección Colombia de futsal debutó con victoria en las eliminatorias para el Mundial que se realizará este año en tres ciudades del país.

-Dos bicicletas reportadas como robadas en Bogotá fueron recuperadas por las autoridades.