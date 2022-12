No hay motivo para renunciar a mi candidatura: Óscar Iván Zuluaga

renunciar a su aspiración y que no haber sido preciso en sus declaraciones previas sobre la visita a la oficina del hacker Andrés Sepúlveda “no se compadece” con un candidato que trabaja 20 horas al día.

“Resulta absurdo que ahora se pretenda armar un escándalo por supuestas interceptaciones de nuestra campaña a supuestos participantes de esa negociación”, dijo.

Según Zuluaga, cuando en una entrevista radial respondió que no había visitado las oficinas del hacker Sepúlveda “en ese momento no lo pudo recordar”, hacía parte de una de tantas, “de las 1000 que he hecho en mi campaña” y dijo que no tiene consigo un cronómetro “recordar cuánto duró la visita”, una de las críticas más fuertes sobre el cambio de versión sobre el hecho.

Para el candidato del Centro Democrático, “ni en esa única visita a la oficina del señor Sepúlveda ni en otra en mi vida he abordado temas ilegales. No se me puede señalar de haber incurrido en una conducta reprochable”.

Zuluaga reiteró que le visita de Luis Alfonso Hoyas, exasesor de su campaña, al Canal RCN en compañía de Andrés Sepúlveda, de la que fue “informado con posterioridad”, fue realizado en fecha anterior a la grabación del vídeo realizado por la Revista Semana.

Finalmente, Zuluaga advirtió que la “guerra sucia” de la campaña del presidente Juan Manuel Santos “surgirán nuevos videos y nuevas trampas que buscan socavar nuestra campaña”.

A continuación la declaración completa leída por Óscar Iván Zuluaga

"Bogotá, 19 de mayo de 2014

"A lo largo de mi vida pública, siempre he tenido un comportamiento recto y honesto. Soy un hombre de familia, de firmes convicciones éticas y morales, que ha luchado durante 27 años por una Colombia distinta, por la paz sin impunidad y con inclusión social.

En relación con los episodios que han copado la atención pública desde hace casi dos semanas, justo cuando mi campaña ha empezado a liderar las encuestas de intención de voto y el candidato-presidente cae, me permito decir lo siguiente:

1.-Queremos insistir esta tarde en que este video es un montaje. Esto es fruto de una estrategia usada muchas veces por el asesor del presidente Santos, J.J. Rendón. Hay ejemplos claros de acciones similares en campañas en que trabajó J.J. Rendón en México, Venezuela, El Salvador y Panamá. En el video divulgado en la página de la revista Semana hay ediciones o manipulaciones claras a los 3 minutos y 33 segundos y a los 5 minutos y 2 segundos. En esos momentos es posible verificar que el video es cortado, pero el sonido permanece igual. A los 5 minutos es tan grosero el corte, que no necesita peritos para determinar que el video es un montaje. La mano que filma se mueve, pero el sonido sigue sin ninguna alteración. Técnicamente eso es imposible sin edición. Nuestros peritos están analizando si el sonido es compatible con la imagen. Reitero que el que esa reunión se hubiera realizado con el objetivo de filmarme a escondidas, demuestra la trampa.

2.-Esta trampa que nos han tendido nos ha causado una enorme sorpresa por lo mezquina y baja, puesto que atenta contra nuestra honorabilidad y la de millones de colombianos. Lo insólito de esta trampa me tomó, repito, por sorpresa, y me llevó incluso a tener una inicial imprecisión, cuando en una primera declaración radial respondí que no había realizado visita alguna a la oficina del señor Andrés Sepúlveda. En ese momento no pude recordar que sí había realizado esa visita, una de las más de mil que he hecho en todo el país a lo largo de esta campaña por la Presidencia.

3.-Cuestionar mi honorabilidad porque no tengo un cronómetro para contabilizar cuánto duró dicha visita, es absurdo y además poco considerado con una persona que como un candidato presidencial tiene jornadas de 20 horas y decenas de reuniones diarias.

4.-Ni en esa única visita a la oficina del señor Sepúlveda, ni en ninguna otra en mi vida, he abordado temas ilegales. No se me puede señalar de haber incurrido en alguna conducta reprochable.

5.-Reitero que la visita del doctor Luis Alfonso Hoyos al canal RCN, de la que fui informado con posterioridad a su realización, es anterior a la supuesta fecha de grabación de dicho video.

6.-Mi posición y mis ideas frente a la actual negociación con las Farc en La Habana son ampliamente conocidas desde hace muchos años. Resulta absurdo que ahora se pretenda armar un escándalo con supuestas interceptaciones de mi campaña a participantes de esa negociación. Todos los colombianos saben cómo actúa esa organización terrorista y es fácil deducir sus crímenes y posturas.

7.-Gracias a los medios de comunicación se ha conocido en las últimas horas que la infiltración de la que hemos hablado es cierta, puesto que un supuesto testigo protegido ha reconocido que nos ha grabado permanentemente de manera ilegal.

Lo que dice el supuesto testigo, según versiones de prensa, es mentira. Nunca he pedido, solicitado o difundido información obtenida de manera ilegal. En esta guerra sucia, en momentos en que nosotros subimos en las encuestas, gracias a millones de colombianos que se identifican con nuestras propuestas, y el candidato-presidente cae, seguramente surgirán nuevos videos y nuevas trampas que buscan socavar a nuestra campaña.

8.-Toda Colombia me conoce. Soy un hombre serio y a favor del castigo a cualquier persona de mi campaña envuelta en actos ilegales.

9.-Reitero mi llamado a los colombianos de bien que apoyan nuestras ideas a que nos acompañen masivamente este 25 de mayo con su voto en las urnas. Vamos a ganar".