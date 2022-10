No tengo de qué arrepentirme con ningún jugador: Luis Enrique, DT del Barcelona

que la prensa especula con un enfrentamiento con la estrella del equipo, el argentino Lionel Messi. ( Crisis del Barcelona aumenta especulaciones sobre salida de Lionel Messi ).

"No tengo nada que arrepentirme hoy a nivel personal con ningún jugador. Intento un objetivo global para conseguir títulos a final de temporada y en ese camino estamos", dijo el técnico.

Luis Enrique, no obstante, admitió: "No trato a mis hijos por igual, tampoco lo hago con los jugadores. Pero hay unas normas comunes que se deben respetar. El grupo está por encima de cualquier individualidad".

"He hablado, he negociado, he sido permisivo con algunas cosas que solicitaban los jugadores, pero he sido exigente y fiel a mis principios", remató el entrenador, de 44 años y llegado al cargo en la pasada pretemporada.

Luis Enrique fue duramente criticado tras la derrota el pasado domingo ante la Real Sociedad (1-0), un partido en el que Messi comenzó en el banquillo, recién llegado de las vacaciones navideñas.

El cuatro veces ganador del Balón de Oro tensó aún más la situación cuando al día siguiente no se presentó al entrenamiento, abierto al público, alegando una supuesta grastroenteritis.

Todo ello ha llevado a la prensa deportiva española a especular con un divorcio entre el técnico y su estrella, que podría abandonar el club a final de temporada en un contexto de crisis interna, azuzada el lunes con el cese del director deportivo Andoni Zubizarreta y la dimisión de su adjunto, el emblemático excapitán Carles Puyol.

"Tengo el apoyo del club y de los jugadores. Sigo con la misma intensidad que el primer día", dijo Luis Enrique en la conferencia de prensa previa al partido de ida de los octavos de Copa ante el Elche (jueves, 21h00 GMT).

El entrenador negó también que la directiva le haya dado un ultimátum, pero admitió que el cese de Zubizarreta "me debilita".

Y el técnico tampoco despejó las dudas con respecto a su relación con Messi. "Las cosas del vestuario, se quedan ahí. Ni confirmo ni desmiento. Mi trabajo es ser entrenador".

No obstante, destacó que Messi es "el jugador más importante, el mejor jugador del mundo, también de nuestra plantilla, pero repetirme más no tiene mucho sentido".

Y quiso enviar un mensaje de optimismo a la afición: "Me siento confiado y motivado, pensando en las cosas que podemos mejorar. Centrado en las cosas que puedo controlar. Sigo con la misma fe y la veo en los jugadores".

Tras la comparecencia de Luis Enrique, el presidente del club Josep Maria Bartomeu ofreció otra rueda de prensa para anunciar la convocatoria de elecciones al finalizar la presente temporada.

"Hemos decidido convocar elecciones a final de temporada. La principal razón es que queremos rebajar la tensión que sufre el club", dijo el dirigente.

Bartomeu también aseguró que no se ha dado un ultimátum a Luis Enrique y sobre las relaciones entre el técnico y Messi, admitió que ha hablado con ambos, pero no despejó dudas. "El vestuario es un sitio sagrado", se limitó a decir.

