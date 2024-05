Joven reveló que le cobra “una cuota” a su novio, pero no viven juntos: "Yo le termino"

En un episodio del podcast 'Los platos sucios', presentado por Ana María Cardona y con la participación de las influyentes Marystella Gómez e Isabela Rivera, se habló sobre un acalorado debate sobre las relaciones sentimentales y el dinero.

El detonante fue la revelación de Marystella, conocida como Malle, quien confesó tener un acuerdo con su novio en el que le cobra un porcentaje de dinero por cada fin de semana que deciden pasar juntos en su casa. Esta práctica, según ella misma admitió, ha sido promovida entre sus amigas, quienes ya aplicaron el método con sus respectivas parejas. El hecho ha generado opiniones divididas entre quienes apoyan esta postura y quienes la rechazan.

Sin embargo, tras el anuncio de Malle, Isabela Rivera y Ana María Cardona expresaron su desacuerdo con esta dinámica. La joven incluso citó un video viral en redes sociales que planteaba la pregunta: "Si un hombre no te está ayudando a tener una mejor vida económica, ¿entonces qué haces?". Esta declaración provocó una fuerte reacción por parte del resto del panel, que argumentó que la relación no debería basarse en aspectos financieros.

Los puntos de vista opuestos no se hicieron esperar. Mientras que Ana María Cardona enfatizó que no toleraría que su pareja le cobrara una cuota por estar juntos, Isabela Rivera manifestó que no podría mantener una relación en la que se sintiera económicamente dependiente.

El video ya cuenta con más de 49.000 ‘me gusta’, más de 2.500 comentarios, donde los usuarios han dejado todo tipo de comentarios. Además, cuenta con más de 700 mil reproducciones.

“Sale más barato ir de cariñosas”, “Y si no paga no puede entrar a la casa?”, “Tacaña extrema”, “Que tan mal económicamente debes andar para cobrar una cuota a tu pareja”, “Yo muy honestamente le termino”, “Jajaja mi amor creo que no me gustan esas amigas”, son algunos de los comentarios que se leen en el video que ya se hizo viral.