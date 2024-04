Utilizan ChatGPT para detectar las red flags de un hombre en una relación amorosa, ¿es efectivo?

Un video que se compartió en redes sociales se ha convertido en tema de conversación debido a su innovador enfoque en el uso de la inteligencia artificial (IA) para detectar posibles problemas en una relación amorosa. La usuaria detrás del video utilizó ChatGPT de manera detallada para analizar conversaciones y patrones de comportamiento, lo que le ayudó a saber a conocer aspectos que podrían haber pasado desapercibidos durante su relación anterior.

El video, que ha acumulado más de un millón de reproducciones y alrededor de 157 mil 'me gusta', muestra cómo la usuaria subió el chat de WhatsApp con su ex a ChatGPT para solicitar un análisis detallado en busca de posibles "red flags" (banderas rojas). Los resultados fueron sorprendentes: la IA identificó varias señales que habían afectado negativamente la relación, incluyendo comunicación inconsistente, inseguridad, problemas de comunicación, control, celos y falta de apoyo emocional, entre otros.

"Se observa que en algunas ocasiones hay falta de respuesta o mensajes eliminados, lo cual puede indicar falta de transparencia o comunicación poco clara", se lee en una de las respuesta que ChatGPT le dio a la joven.

Esta revelación ha generado un debate en las redes sociales sobre el papel de la IA en las relaciones personales. Mientras algunos elogian esta innovadora aplicación de la tecnología para detectar problemas tempranos en una relación, otros expresan preocupaciones sobre la privacidad y la confianza en las herramientas de inteligencia artificial.

La usuaria detrás del video compartió su experiencia con el objetivo de motivar a sus seguidores a reflexionar sobre estos puntos y a estar atentos a las señales de alerta en sus propias relaciones. Este método ha dejado a muchos internautas sorprendidos en redes sociales.

"ChatGPT: el mejor amigo de las chicas ✨️", "necesitamos el tutorial", "mmmmm diría que es poco fiable, no creo que pueda distinguir emociones, solo da data base", "amiga, date cuenta", "cómo no se me ocurrió antes", "yo hice eso", "yo lo usé para que me diera consejos", "así se ahorran la terapia", son algunas de las reacciones que ha dejado el video.