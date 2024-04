Incertidumbre por supuesta mujer fantasma que se le atravesó a conductor: quedó en video

Una supuesta situación paranormal se presentó en las carreteras del país. De acuerdo con un video que se ha viralizado en redes sociales, un conductor de una tractomula se vio sorprendido durante su recorrido cuando una extraña figura se apareció en su camino.

Como ahora algunos vehículos tienen cámaras de seguridad para grabar lo que sucede el recorrido, ya sea para tener pruebas en caso de un accidente, ser testigo de una situación de inseguridad o simplemente por precaución, en esta oportunidad todo se trató de un evento paranormal.

¿Cuándo ocurrió?

De acuerdo con el registro que aparece en las grabaciones, los hechos se presentaron el 10 de abril a las 4:59 de la madrugada, cuando todavía estaba oscuro en la carretera de una de las vías del Urabá antioqueño, por donde transitan cientos de conductores para transportar diferentes tipos de carga.

En las imágenes que duran aproximadamente 25 segundos se puede observar cómo el conductor maneja sin novedades durante la carretera y, de un momento a otro, aparece una figura blanca, similar a la imagen de una mujer, atravesando los dos carriles de esa vía.

El conductor de la tractomula habría afirmado que se trataría de una "anima" que estaba en ese lugar, transitando al mismo tiempo que él.

Incertidumbre por supuesta mujer fantasma que se le atravesó a conductor Foto: captura de video

Sin embargo, varias opiniones se han visto en las redes sociales al conocerse las imágenes del supuesto fantasma. Como es usual en esta clase de situaciones, algunos usurarios afirmaron que se trataba de una simple señora que estaba pasando la carretera, mientras que otros le creen al conductor sobre este hecho, pues han vivido situaciones similares.

"Yo veo una mujer de blanco caminando; es una simple señora pasando la carretera; uy me meo… que susto; la señora yendo en pijama a donde la vecina y y salen con que es un espanto… Nación bananera esta; le creo. Me pasó. Si no fuera porque mi esposa e hijos también lo vieron hubiera jurado que fue una visión mía; otra alma en pena que no ha podido descansar en paz" son algunos de los comentarios en X.