Nuevos episodios de X-Files reciben comentarios mixtos de crítica especializada

Brian Monlay, en el británico The Guardian, afirmó que se trata más de una "resurrección" que de una "reconfiguración", por lo que la serie no se ha rejuvenecido, aunque apuntó con pasión que el tercer capítulo de la nueva tanda es una "espectacular deconstrucción" de la serie y uno de los mejores episodios de la historia de "The X-Files" (Lea también: Game of Thrones e Interstellar, las más más pirateadas en internet en 2015 ).

La respuesta quedará en manos de los seguidores de "The X-Files" que, si algo han demostrado a lo largo de los años, es una sólida fe y enorme confianza en otro de los grandes eslóganes de la serie: "Quiero creer".

Nueve temporadas, más de 200 capítulos y dos filmes quizá no sean suficientes para resolver todos los enigmas de vida extraterrestre y de casos paranormales, por lo que Mulder y Scully volverán a la televisión estadounidense este domingo con seis nuevos episodios de "The X-Files" (Lea también: Creador de "The Simpsons" prepara una serie animada para Netflix ).

Con el carismático lema "La verdad está ahí fuera" y con una inquietante y ya conocidísima sintonía de inicio, "The X-Files" se convirtió en una de las series más populares de los años 90 y ahora tratará de reenganchar a sus seguidores así como de hacerse un hueco en la disputada lucha por la audiencia del siglo XXI.

"Ha sido como un parón de trece años para los anuncios", explicó el creador de la serie Chris Carter en 2015, al comunicar el regreso de la serie. "La buena noticia es que el mundo, en este tiempo, se ha vuelto aún más extraño y es un momento perfecto para contar estas seis historias", añadió.

Protagonizada por los desde entonces iconos de la televisión David Duchovny y Gillian Anderson, "The X-Files" regresará el domingo 24 de enero a la cadena Fox con una temporada muy breve, casi en formato de miniserie, que tratará de explotar la mezcla de ciencia-ficción, thriller psicológico, asombrosos misterios y trama conspiratoria que cautivó en sus comienzos.

Estrenada en 1993, "The X-Files" se centró en los agentes del FBI Dana Scully y Fox Mulder, empeñados en desenmascarar la verdad tras los casos paranormales e inexplicables que escondían los oscuros expedientes X (Lea también: El nuevo intro de Los Simpsons que hace tributo a series de los años 80 ).

La existencia de vida extraterrestre, posibles abducciones, experimentos secretos, la llegada de ovnis o la presencia alienígena en la Tierra eran algunos de los enigmas a los que se tenían que enfrentar Mulder, que encarnaba al creyente de la pareja, y Scully, la escéptica y científica del tándem protagonista.

El contraste entre sus personalidades, junto a la química sexual que existía entre ellos, fue otra de las recetas de éxito de una serie en la que no faltaron siniestros personajes como el del conocido como "el fumador".

Ganadora de 16 premios Emmy y cinco Globos de Oro, la serie concluyó su andadura en mayo de 2002 con el último capítulo de su novena temporada, pero el universo de "The X-Files" también se expandió a la gran pantalla con las películas "The X-Files: Fight the Future" (1998) y "The X Files: I Want To Believe" (2008).

En su regreso a la televisión, "The X-Files" retoma la acción con Mulder y Scully ya separados como pareja y con los expedientes X del FBI cerrados y olvidados. Chris Carter afirmó recientemente que el regreso de "The X-Files" es "una oportunidad para probar que la serie tiene todavía vida" y añadió que en su vuelta presentará material fresco y original, informó el medio especializado Variety.

Por su parte, David Duchovny comentó que la vuelta de la serie debe funcionar como un "homenaje" a los fans y la "mitología" que creó en los años 90, pero también tiene que presentarse a nuevos espectadores que no la conocieron en su día (Lea también: Netflix añade 130 países a su servicio de streaming y suma ahora 190 ).

Asimismo, la actriz Gillian Anderson compartió su entusiasmo durante un acto con seguidores de "The X-Files" en la Comic-Con de San Diego (Estados Unidos). "Cuando escuché la sintonía fue la primera vez en mi trayectoria en 'The X-Files' que entendí perfectamente lo que sería para el público sentarse en el sofá y oír esa música por primera vez, la excitación que sentirían", describió.

Con la mecha de la serie de nuevo encendida, Chris Carter afirmó que tiene escrito el guión para una tercera película, aunque tampoco se descarta una nueva tanda de episodios para televisión.