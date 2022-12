Número de víctimas en Colombia evidencia holocausto similar al genocidio judío

Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, aseguró que los 6 millones 700 mil víctimas que hay en Colombia evidencian un holocausto similar al genocidio judío perpetrado por los nazis.

"Llevamos 6 millones 700 mil víctimas, sin contar las que no han sido registradas. Tenemos que estremecernos por este holocausto colombiano, pensar muy seriamente en qué medida me he deshumanizado", manifestó Castro.

Además, el religioso dijo que el encuentro en La Habana con el segundo grupo de víctimas fue una experiencia positiva pero dolorosa.