Ojalá este año podamos acabar el conflicto más antiguo del continente: Santos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en medio de la Cumbre de las Américas en Panamá, pidió el respaldo de la sociedad civil de todo el continente al proceso de paz que se desarrolla con la guerrilla de las Farc.

Además, dejó abierta la posibilidad para que en 2015 se firme la paz.

“Ojalá este año podamos decir que acabamos con el conflicto más antiguo del continente”, expresó el jefe de Estado en la plenaria de la Cumbre Social de las Américas, previa a la VII Cumbre de las Américas.

Además, ante un numeroso grupo de empresarios internacionales, reunidos en el Foro Empresarial del Banco Interamericano de las Américas (BID), el presidente Juan Manuel Santos explicó los principales avances del proceso de paz.

“Colombia sigue siendo el único país de todo el hemisferio que tiene una guerra interna, un conflicto armado interno. Este ha sido un obstáculo, un freno que tenemos que desaparecer. Es una guerra anacrónica, es un conflicto anacrónico y estoy empeñado en terminarlo. Por eso tomé la decisión de sentarme a negociar el fin del conflicto con el grupo guerrillero las Farc. Un fin del conflicto como se terminan todos los conflictos y todas las guerras: en una mesa de negociación”, dijo Santos.

Además aseguró que “aquí no estamos negociando nuestra política económica, no estamos negociando nuestras instituciones democráticas, no estamos negociando nuestra política de inversión extranjera”.

Entre tanto, el presidente estadounidense, Barack Obama, dijo en un foro sobre la sociedad civil de América Latina realizado en Panamá que los días de la "injerencia" de Estados Unidos en la región habían terminado.

"Aquellos días en que nuestra agenda en este hemisferio a menudo suponía que Estados Unidos podía inmiscuirse con impunidad, ya pasaron", dijo Obama horas antes del comienzo de la Cumbre de las Américas, a la que asisten gobernantes de 35 naciones y donde espera verse cara a cara con el líder cubano Raúl Castro en el marco del proceso de acercamiento entre ambos países.

El presidente de Obama también afirmó que "las naciones fuertes no tienen miedo" a la sociedad civil, durante un foro al que asisten también opositores cubanos y venezolanos en Panamá previo a la Cumbre de las Américas.

Venezuela, otro de los protagonistas de esta cumbre ha decidido bajarle un poco el tono al enfrentamiento con los Estados Unidos tras el decreto que califica al país como una amenaza, a pesar de decir que no hay espacio para el imperialismo hizo un llamado a la unidad en medio de la cumbre.

El presidente Santos ha posicionado el tema del proceso de paz en la agenda de la Cumbre de las Américas y expuso ante los países presentes los alcances de las conversaciones con las Farc enfocados en que los guerrilleros tendrán castigo y habrá reparación efectiva para las víctimas.

En el marco de la cumbre de las Américas se llevó a cabo la segunda versión de la cumbre empresarial en la que se expuso un sistema de integración energética regional y alternativas para cerrar las brechas sociales.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Un voraz incendio se presenta a esta hora en las afueras de Bogotá entre Funza y Siberia.

-El ministro de Defensa aseguró que acata la orden del presidente Santos de suspender los bombardeos contra las Farc aunque señaló que las Fuerzas Militares seguirán defendiendo la seguridad de los colombianos.

-El gremio de maestros anunció que se irá a cese de actividades. A su vez, los trabajadores de la Universidad Nacional confirmaron el paro para este lunes.

-El alcalde de Bogotá salió en defensa del cobro y el aumento del impuesto predial.