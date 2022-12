Procurador buscará echar para atrás fallo sobre adopción igualitaria

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, indicó que presentará un recurso de nulidad buscando tumbar el fallo de la Corte Constitucional que permitió la adopción a parejas homosexuales.



Según se conoció, Ordóñez expondrá desde Pereira sus argumentos, los mismos que previamente habría enviado al Alto Tribunal intentando convencer a los magistrados sobre la inconveniencia de la adopción igualitaria. (Vea también: Opiniones divididas por decisión de Corte sobre adopción igualitaria ).



Ordóñez considera que en este caso deben primar los derechos del niño y no los de una población particular.



El procurador ha defendido su postura argumentado que las diferencias entre hombre y mujer perjudican la formación del niño, quien según Ordóñez necesita un padre varón y una madre mujer para un adecuado desarrollo. (Vea también: Colombia avanza en igualdad plena como muchos países de mundo: activista ).



Ordóñez también se ha opuesto al matrimonio civil entre parejas del mismo sexo.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias



-El plebiscito es el mecanismo al que le apuesta el gobierno para refrendar los eventuales acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc. El proyecto plantea eliminar el umbral de participación.



-A pesar del “espaldarazo” del Gobierno al plebiscito con el mensaje de urgencia para que sea aprobado antes del 16 de diciembre, la iniciativa no cayó nada bien en sectores del Congreso.



-El fiscal general de la Nación dijo que el llamado a tres miembros del gabinete del expresidente Belisario Betancur obedece a la necesidad de la justicia de esclarecer circunstancias en torno a la toma del Palacio de Justicia.



-La Nueva EPS y Caprecom son las entidades que más le deben a los hospitales en el país. La Asociación de Clínicas y Hospitales no descarta nuevos cierres de servicios médicos por esta causa.



-Más de 400 millones de pesos tendrán que pagar el fabricante de caldo Doña Gallina por falsa publicidad.



-El presidente de los Estados Unidos considera muy en seria la posibilidad que una bomba haya sido la responsable de la tragedia aérea del avión ruso en la que murieron más de 200 personas.



-El agua descubierta en Marte se está evaporando.



-Se presentó una balacera en la localidad de Bosa en el sur de Bogotá. El hecho dejó una persona muerta.