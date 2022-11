Procurador Ordóñez buscará tumbar el matrimonio igualitario con acto legislativo

“El escenario de la Corte Constitucional ha quedado atrás. Ahora es menester acudir al Congreso de la República para que los congresistas presenten un proyecto de acto legislativo, reestableciendo precisamente lo que la corte ha destruido. Si bien es cierto que la Procuraduría no tiene iniciativa en esa materia, anuncio que acudiré a varios congresistas para que logremos presentar cuanto antes un acto legislativo en ese sentido”, manifestó el procurador Ordóñez.

Ordóñez también dijo que con esta decisión del alto tribunal está imponiendo “concepciones ideológicas que atentan contra conceptos, principios y bases sociales del país”. (Vea también: Corte Constitucional aprobó matrimonio entre parejas del mismo sexo )

Además, el jefe del Ministerio Público aseguró que se “sepultaron” los ideales con los que fue creada la Constitución de 1991.

“Con esta decisión, con esta providencia, quedan definitivamente sepultados aspectos esenciales de la Constitución del 91. Hoy la vida no es inviolable, como lo contemplaba la Constitución del 91, el matrimonio no es matrimonio y la familia no es familia”, finalizó. (Vea también: Hay que aceptar que cada uno toma sus decisiones: arzobispo sobre matrimonio gay )

Explicó que su molestia se da porque “este tipo de decisiones no son de competencia de un juez constitucional”, algo de lo que se está acostumbrando la Corte, según manifestó.