Programa completo de Voz Populi 25 de julio de 2014

Mi Gobierno desconoce el paradero de María del Pilar Hurtado: Juan Carlos Varela: El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aseguró durante un encuentro con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos que desconoce el paradero de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, quien se encontraba en condición de asilo en su país.

Diviértase con los titulares musicalizados de Voz Populi este 25 de julio

Centrales de riesgo no reportarían a personas con deudas inferiores a $123 mil: En el Congreso de la República se radicó un proyecto de ley que busca que las centrales de riesgo no puedan reportar a las personas que deban menos de 123.200 pesos.

Estos representantes a la Cámara no han devuelto carros, chalecos y armas: Vencido el plazo para que los parlamentarios que terminaron su periodo en junio pasado devolvieran todos los recursos asignados como oficinas, vehículos, chalecos antibalas y armas, entre otros, esta es la lista de los 10 representantes que han dado múltiples excusas para no devolverlos.

Petro con su concuñado ve futuro nulo, ya lo hizo quedar como un…’Cuidadito’

‘Uribe’:“Después de tanta cita con Oscar Iván, veo bonito hasta a Higuita”

‘Timochenko’ a ‘Maduro’: “Usted echa pa’ la selva y yo echo pa’ Miraflores”

‘Corresponsal Colombiamoda’:“Amparo Grisales no encoge, no destiñe, no arruga"

Mintransporte analiza reglamentación del servicio de taxis de lujo: La directora de Tránsito y Transporte, Ayda Lucy Ospina, informó que han mantenido reuniones constantes con los representantes de los gremios de taxistas.

‘Padre Chucho’: a Linda Palma como que no le ven La Fila sino la cola

Exsenadores comienzan a devolver camionetas que les asignó el Congreso: En la última hora los exsenadores que se quedaron con las camionetas que les asignó el Congreso para su transporte y seguridad comenzaron a devolverlas.

Si el humor embruteciera, hasta Maduro me diría bruta: ‘Black Deportivo’

Polémica por el tamaño de la cabeza en escultura de Diomedes Díaz: Desde que se filtraron algunas fotografías de la escultura que está realizando el artista John Peñaloza del ‘cacique de la Junta’, Diomedes Díaz, en Valledupar, muchos de sus seguidores han criticado la obra porque la cabeza Díaz es “demasiado grande”.

No se pierda el capítulo 'Mi Linda, Linda’ de ‘La Radionovela’

Un ángel se apareció en Colombiamoda: La modelo brasileña Iza Goulart, uno de los ángeles de Victoria's Secret, participó en Colombiamoda y se robó las miradas de los espectadores.

Plantean voto obligatorio y multas de hasta $150 mil a los abstencionistas: El representante conservador Heriberto Sanabria plantea que el voto sea obligatorio y que haya multas de hasta 150 mil pesos a los abstencionistas. El parlamentario asegura que la mejor forma de que los colombianos acudan a las urnas es “amenazándolos” con drásticas sanciones económicas.

Seguirán sintiendo la presión de las FFMM en Putumayo: MinDefensa a las Farc: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, advirtió a las Farc que seguirán sintiendo la presión de las Fuerzas Militares con operativos para neutralizar los ataques terroristas en Putumayo.

‘Tarcicio’: “Las grabaciones de La Fila se están haciendo en el Tarcicioaquapark

‘Roy’: Es tanto el verano y la falta de agua que se quemó 'Oscar Iván Zuluagua'

General Hugo Carvajal seguirá detenido en Aruba: Una juez de la isla de Aruba decidió que el general venezolano Hugo Carvajal seguirá detenido, ratificando así la legalidad de captura que se hizo en las últimas 48 horas a solicitud del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con las Farc. (Lea también: General Carvajal “está secuestrado” y me la jugaré por él: Nicolás Maduro).