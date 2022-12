Programa completo Voz Populi 15 de mayo de 2015

Santos ordena a vicepresidente y Minhacienda defender venta de Isagen: Durante la inauguración de la variante de Aguachica, Cesar de la Ruta del Sol II, el presidente Juan Manuel Santos les pidió al vicepresidente Germán Vargas Lleras y al ministro de Hacienda hacer pedagogía en el Consejo de Estado para que en la decisión de fondo que tome el alto tribunal de luz verde a la venta de Isagen.

Los actos homosexuales son contrarios a la ley natural: monseñor Córdoba: Tras la polémica suscitada por las declaraciones de monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón, quien aseguró que la homosexualidad no es pecado y que “no sabemos si alguno de los discípulos 8 de Jesucristo) era mariconcito”, el propio monseñor Córdoba emitió un comunicado en la tarde de este viernes aclarando la situación “con el fin de evitar interpretaciones erróneas”.

Medicina Legal identifica cuatro de los cuerpos rescatados de mina en Caldas: El Instituto de Medicina Legal entregó el primer informe acerca del caso de los mineros atrapados en el área rural de Riosucio, Caldas.

Gobierno suspende temporalmente proceso de venta de Isagen: El Ministerio de Hacienda oficializó la suspensión temporal del proceso de venta de su participación accionaria del 57% dentro de Isagen, cuya subasta estaba programada para el próximo 19 de mayo.

‘Cuidaito’ que la iglesia quiere que como personas hoy nos miremos igual: El ‘cuidaito’ del día en Voz Populi es sobre la iglesia católica que, con la declaración del monseñor Córdoba, cambió el tono y su doctrina sobre la comunidad LGBTI.

Centros de reclusión de menores se parecen a prisión de Guantánamo: Defensoría: La Defensoría del Pueblo evidenció que muchos centros de reclusión de menores en el país están al borde del hacinamiento, incluso, fueron comparados con la prisión de Guantánamo.

Titulares musicalizados de Voz Populi para este 15 de mayo de 2015

‘Parody’ no felicita a maestros en su día porque no la invitaron ni a una fiesta: ‘Gina Parody’ de Voz Populi habla sobre el Día del Maestro y dice que no los felicita porque no recibió ni una sola invitación a una fiesta, y dice que se siente más ignorada que Andrea Echeverry.

Gobierno ordena cierre de gran parte de Isla Salamanca: El Gobierno Nacional ordenó el cierre de gran parte del parque Isla Salamanca ante las reiteradas quemas que provocan incendios forestales.

Exdirectivas del Castillo Campestre se declaran inocente en caso Sergio Urrego: Las exdirectivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre se declararon inocentes dentro del proceso que se adelanta por la muerte de Sergio Urrego, luego de que la Fiscalía las acusara de los presuntos actos de discriminación en contra del joven estudiante por su orientación sexual.

Ministro, deje de hablar y ejecute; eso es diciendo y Hacienda: ‘Vargas Lleras’: El vicepresidente ‘Germán Vargas Lleras’ de Voz Populi se refirió al enfrentamiento con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, porque asegura que aún no ha autorizado la tercera ola de obras de Cuarta Generación.

‘Festival Vallenato’ de Voz Populi para Francisco Santos, el candidato con humor: Este ‘festival vallenato’ en que cada personaje de Voz Populi canta, está dedicado al candidato a la Alcaldía de Bogotá Francisco Santos.

Capturados por robo de celulares en transporte masivo en Suba aceptaron cargos: Ante la subdirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, dos sujetos que intimidaron con arma blanca a los pasajeros de un bus de servicio urbano en el norte de Bogotá aceptaron cargos por hurto agravado y consumado.

‘Naturalia’ presenta la criatura “Fran-Pisco Santos”, que bajo presión se crece: En esta nueva emisión de 'Naturalia' de Voz Populi, la histeria de los animales y los animales en su histeria, analizan la pequeña criatura “Fran-Pisco Santos” que bajo presión se crece.

Demandas al Estado por uso de glifosato supera el billón de pesos: Blu Radio conoció por medio del Sistema Único de Gestión e Información y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica que el Estado podría perder 1 billón 384 mil pesos, ($1.384.503.356.332) por demandas relacionadas con fumigaciones, esto en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con el glifosato, entre los años 1998 y 2015.

Radionovela ‘Entre primo…menos me arrimo’ con la actuación de Pacho Santos: Producciones Voz Populi presenta su radionovela “Abrázame muy fuerte… ¡Uy!, no tan fuerte”, con la actuación especial DE Francisco Santos como el primo Pachito.

“Espero salir con buenas noticias”: vicepresidente sobre reunión con Minhacienda: Luego de que el presidente Juan Manuel Santos les pidiera a Germán Vargas Lleras y al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, arreglar sus diferencias en privado en torno a la designación de recursos para las obras 4G, ambos funcionarios se reunirán este viernes en Casa de Nariño.

Recomiendan vacunarse contra sarampión a quienes viajen a Chile por Copa América: Diego García, coordinador del programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud, entregó una serie de recomendaciones a los colombianos que planean viajar a Chile por la Copa América.

Envían a la cárcel a skinhead implicado en muerte de joven en Chapinero: Un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento a Fredy Andrés Gómez Muñoz, skinhead acusado del homicidio del joven Fredy Leonel Avellanada Escobar, en hechos ocurridos el 9 de mayo en la localidad de Chapinero en Bogotá.

Juez decidirá si otorga casa por cárcel a exdirector de riesgo de InterBolsa: El próximo jueves un juez de control de garantías de Bogotá decidirá si otorga o no la detención domiciliaria a Javier Tomás Villadiego, el exdirector de riesgo de InterBolsa, implicado en el millonario descalabro financiero, esto luego de que la defensa del implicado apelara la decisión de un juez de conocimiento, que lo envió a la cárcel al considerar que el empresario representa un peligro para la sociedad.

Francisco Santos responde las curiosas preguntas de los personajes de Voz Populi: El candidato a la Alcaldía de Bogotá Francisco Santos respondió las siguientes preguntas de los personajes de Voz Populi.

Me hace mucha falta la radio, tiene un alto grado de intimidad: Pacho Santos: El candidato a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático, Francisco Santos, pasó por Voz Populi para hablar un poco de lo que está haciendo en su campaña y recordó sus años como periodista radial.

‘Dedicatoria’: Maestros transmiten saber, nos enseñan a leer y números también: La ‘dedicatoria’ de hoy en Voz Populi está dirigida a los maestros en su día, por transmitirnos saber, educación de nivel y conocimiento.

‘Timochenko’, representante de Farc en La Habana desde diciembre de 2014: Al máximo cabecilla de las Farc Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’, el Gobierno le asignó la calidad de negociador de las Farc en el proceso de paz desde el 12 de diciembre del 2014, según aseguró el fiscal General, Eduardo Montealegre, a Blu Radio y Noticias Caracol.