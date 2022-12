Programa completo Voz Populi 16 de julio de 2015

Tenga en cuenta estos cierres en Bogotá por ensayos del desfile 20 de julio: La Policía Nacional informó este jueves de los cierres y desvíos autorizados en la capital del país para los ensayos de la celebración, este lunes, del 20 de julio; téngalos en cuenta para evitar congestiones y contratiempos.

Pardo sabía que si no adjudicaba contratos saldría del IDU: Inocencio Meléndez: En diálogo con Blu Radio el ex subdirector Jurídico del IDU Inocencio Meléndez, aseguró que en su opinión Álvaro Dávila "era el abogado del carrusel".

Mientras no muestren voluntad de paz, seguiré llamando a Farc terroristas: Name: Sobre el desescalamiento del lenguaje el presidente del Senado José David Name, indicó que mientras las Farc no muestren voluntad de paz será muy difícil dejar de llamarlos terroristas.

Con o sin las Farc, la democracia se debe fortalecer: Santos: El presidente Juan Manuel Santos manifestó en Cartagena durante su intervención en la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que se debe fortalecer la democracia en Colombia con o sin la guerrilla de las Farc.

MinAmbiente busca declarar 1,6 millones de hectáreas libres de minería: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible protegió 1’660.000 hectáreas de especial importancia ecológica en el país, contra actividades mineras. La medida impide el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en seis zonas del país.

Murió Alcides Ghiggia, el uruguayo que silenció el Maracaná en 1950: Alcides Edgardo Ghiggia, fallecido este jueves a los 88 años, forma parte de la historia del fútbol por ser el autor del gol decisivo que coronó a Uruguay campeón del mundo en 1950 en el Maracaná, en un día de tragedia nacional para Brasil.

Desactivan campo minado de 500 metros cuadrados en Cáceres, Antioquia: Un campo minado de 500 metros cuadrados fue desactivado por el Ejército Nacional en el municipio de Cáceres, bajo cauca antioqueño.

Frentes de Farc, socios de ‘El Chapo’, con quienes el capo estaría en contacto: Blu Radio conoció un informe de inteligencia de la Policía que revela los nexos que el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, quien se fugó por tercera vez de una cárcel de su país, ha tenido con la guerrilla de las Farc a través del 'Cartel de Sinaloa' desde hace varios años.