El profe Montoya reveló la mayor tristeza que ha enfrentado en su carrera

Luis Fernando Montoya, conocido como el profe Montoya, compartió revelaciones sobre su vida y carrera en diálogo con Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo de Blu Radio, este jueves, 2 de mayo, el día de su cumpleaños número 67. El profe Montoya ha sido un pilar en la historia del fútbol colombiano para muchos fanáticos del balompié.

La trayectoria del profe Montoya incluye victorias en la Liga Colombiana y la Copa Libertadores, así como un campeonato intercontinental, consolidándose como una de las figuras más destacadas del deporte en Colombia. El profe Montoya dirigió Once Caldas, equipo con el que logró la Copa Libertadores el 1 de julio del 2004.

Esta es la mayor tristeza que ha enfrentado el profe Montoya en su carrera

Sin embargo, a pesar de sus múltiples triunfos, el profe Montoya reveló que su mayor pesar ha sido no conquistar la Copa Interamericana en toda su carrera deportiva.

"Lo que más triste me ha dejado de todas las cosas en mi carrera deportiva, es no haber ganado la Copa Interamericana", confesó el profe Montoya. Esta competición, que en su momento enfrentaba a los campeones de la Concacaf y la Conmebol, representaba para él la oportunidad de cerrar un ciclo de victorias que lamentablemente no pudo completar.

A lo largo de su carrera, Montoya ha enfrentado desafíos tanto personales como profesionales con firmeza y compromiso, desde recibir una réplica de la Copa Libertadores en 2017 hasta sus críticas abiertas a los dirigentes del Once Caldas en 2021.

