Programa completo Voz Populi 25 de marzo de 2015

‘Cuidaito’… A Pretelt nadie le cree sus disculpas absolutas El ‘Cuidadito’ es este miércoles 25 de marzo está dedicado al presidente Juan Manuel Santos, quien anunció medidas para frenar la corrupción en las cortes y combatir la crisis en la justicia.

Titulares musicalizados para este miércoles 25 de marzo Estos son los titulares musicales de Voz Populi de los temas que, entre otros, analizaremos con humor en este miércoles 25 de marzo de 2015:

Santos firma decreto que dará transparencia a elección de magistrados El presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto de autorregulación para que haya transparencia a la hora de seleccionar a los magistrados de la Corte Constitucional.

Mi reelección no fue un triunfo político: Ignacio Mantilla, rector U. Nacional Con 6 votos a favor y dos en contra fue reelegido Ignacio Mantilla como rector de la Universidad Nacional hasta el año 2018.

Gobierno logra acuerdo en Reforma de Equilibrio de Poderes Tras una reunión entre el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martinez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el ministro de Justicia, Yesid Reyes, junto con los ponentes de la Reforma de Equilibrio de Poderes se logró concertar que la iniciativa permitirá que los juicios disciplinarios y fiscales vayan a instancias del Congreso para acabar su fuero y los de carácter penal pasarán a la Corte Suprema de Justicia.

Fiscalía rechaza solicitud de archivar investigación contra Luis Carlos Restrepo Durante la audiencia preparatoria del juicio contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, la Fiscalía insistió que no acogerá la solicitud hecha por la abogada Mildred Hartmann, quien pedía la preclusión de la investigación que se sigue en su contra por la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana.

‘Eco’: Pékerman se ha vuelto en sus disputas… Teso, teso El ‘Eco’ de Voz Pópuli está dedicado a la Selección Colombia, que disputará este jueves en medio oriente un partido amistoso contra su similar de Baréin, como preparación para la Copa América Chile 2015.

‘Vendedor’ ofrece mesa para cumpleaños marca Nule: especial para partir la torta

Besos de Santiago son simples como Mockus en comercial de Ricostilla: ‘Oyente’ En esta ocasión ‘La Oyente’ confunde a Santiago Rodríguez con un mecánico al que llama ‘carepaila’, diciendo: “Es para ver si le da al menos un overol para que mi marido no llegue con esa ropa engrasada que sacarle la grasa es muy difícil. Como será que esta semana le eché el pantalón en ácido, el pantalón se deshizo y la grasa quedó intacta”.

‘Erika Leña’ le recuerda a Santiago 'aquel viejo motel de pobres luces' Anunciaron una nueva inversión para mejorar el servicio de pasaportes en la gobernación. Es que el servicio es tan lento, que cuando le entregan a uno el nuevo, tiene que quedarse gestionando otro, porque a ese ya le faltan dos días para vencerse. Lo peor es que cuando uno le reclama al funcionario, lo único que dice es Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Te cuento que más de 60 mil caleños salieron de la pobreza en el 2014, según el Dane. Estamos investigando es si la pobreza es un barrio y salieron desplazados. Ve, vos sos el que sí está a punto de salir de pobre.

Seguidoras de One Direction en shock por retiro de uno de sus integrantes Este miércoles se confirmó que Zayn Malik, de 22 años de edad, dejará definitivamente One Direction luego de haberse retirado de la gira que actualmente ofrecen por Asia. En un principio se suponía que era una decisión temporal por motivos de estrés y problemas personales, pero la banda británica publicó un comunicado en su página de Facebook con un mensaje de despedida.

Gobierno expedirá decreto para combatir trasteo de votos previo a elecciones El Gobierno Nacional expedirá un decreto para combatir la trashumancia electoral de cara a las elecciones locales y regionales que se llevarán a cabo en el país en octubre.

Quiero llevar galardones a mi país y también a Colombia: ‘Nairo’ Nuestro ‘Nairo Quintana’ cuenta que entrenó en adoquines en compañía del magistrado Pretelt: “la cuestión fue que como él no tenía bici, me tocó sacar las dos mías: la grande y la pequeña. Yo me monté en la pequeña y él se montó en la grande, pobre zurrón”.

En Bogotá, ‘Tarsicio’ erradicará pobreza haciendo encuestas solo en el norte ‘Tarsicio Maya’ continúa con su ‘campaña política’, esta vez prometiendo combatir la pobreza en la capital del país:

Es injusto que saquen al Gral. Mora de diálogos: vicealmirante Luis Jaramillo En diálogo con Blu Radio, el vicealmirante Luis Carlos Jaramillo Peña, uno de los asesores del general Jorge Enrique Mora, quien renunció como asesor en el proceso de paz, aseguró que le parece injusto que retiren al oficial de los diálogos para ir a visitar bases militares con el presidente Santos.

Gobierno y Farc iniciarán plan de desminado en dos departamentos: Naranjo Al término de la reunión con la Comisión de Paz del Congreso, el ministro consejero para el posconflicto, general (r) Óscar Naranjo, informó que sobre la mesa de negociaciones en La Habana se tienen cuatro propuestas para iniciar el plan de desminado, y se han detectado dos departamentos por los cuales se empezará el proceso.

Por celos, hombre en Villavicencio inicia fuego contra su esposa Un ingeniero de una petrolera se prendió fuego junto a su pareja dentro del vehículo que ella conducía en Villavicencio, Meta.

Colombia ratifica voluntad de mediar entre el Gobierno venezolano y la oposición La canciller María Ángela Holguín aseguró que Colombia y la Unasur esperan unas elecciones legislativas transparentes en Venezuela pese a que aún no hay fecha establecida. Además, pidió garantías para que la oposición pueda participar en estos comicios.

Si los duros dañan el futuro… ‘Por algo será’ ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional habla de reforma pensional y más impuestos por baja de petróleo para cumplir metas y obras de infraestructura? Francisco Mejía, panelista de Voz Populi, responde.

Si el maestro de aquí no es tan diestro… ‘Por algo será’ Este miércoles 25 de marzo el Gobierno anunció el día E. ¿Es necesario; tendrá un impacto sobre la educación? Álvaro Forero, panelista de Voz Populi, responde

Un muerto y tres heridos dejó un atentado sicarial en Malambo, Atlántico Según información preliminar de las autoridades, las personas se encontraban departiendo en un establecimiento del municipio de Malambo, al norte del departamento del Atlántico, cuando sujetos en una moto llegaron disparando de manera indiscriminada.

De ‘RadioCambuche’ vuélvase fiel oyente o asuma las consecuencias Bienvenidos a una emisión más de ‘Radiocambuche’: mi versión y sub-versión. A cargo de Gabino de las Casas. Nos pueden encontrar todos los días en el mismo dial: 96.38 largo, en compañía de la camarada Karina Granziera.

‘Labia’ enseña posición esposa de Pretelt: apenas ve la cosa peluda se vuela Nuestra ‘Dra. Labia’ enseña varias posiciones sexuales en relación con la actualidad nacional:

Petro se pone la 10: Falcao, James y Maradona jugarán por la paz en Bogotá El alcalde Gustavo Petro y Marcha Patriótica, encabezado por Piedad Córdoba, traerán a Bogotá el próximo 10 de abril a Radamel Falcao García, James Rodríguez y Diego Maradona, quienes jugarán el ‘Partido por la paz’ en el estadio El Campín.