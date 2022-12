¿Qué delantero tendrá los mejores números en el fútbol europeo?

El mercado de fichajes en Europa tuvo sabor colombiano con las flamantes incorporaciones de Falcao García al Chelsea, Jackson Martínez al Atlético de Madrid, Carlos Bacca al Milan y Teófilo Gutiérrez al Sporting de Lisboa.

El talento de los jugadores colombianos provocó que estos clubes, de renombre en el viejo continente, se fijaran en las cualidades de cuatro hombres que ya han sabido vestir la camiseta de la Selección Colombia.

Jackson Martínez, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca atraviesan un extraordinario momento en sus carreras y buscan ratificar su buen nivel en sus nuevos clubes, mientras que ‘El Tigre’ tiene como objetivos recuperar su fútbol, sumar minutos y demostrar que sigue siendo el mismo goleador que supo ser antes de su lamentable lesión. Repasemos cómo llega cada uno.

Falcao García

Tras la lesión de ligamentos que lo marginó del Mundial de Brasil, Falcao llegó al Manchester United donde realizó una temporada muy discreta con tan solo 4 goles en cerca de 1500 minutos disputados. El técnico holandés Louis van Gaal tenía poca confianza en el jugador samario y nunca fue considerado como indiscutible en la nomina titular. (Lea acá: "Estoy con mucha motivación, quiero triunfar en el Chelsea": Falcao ).

Ahora en el Chelsea, bajo las órdenes de José Mourinho, El ‘Tigre’ tendrá su revancha en la Premier League.

Carlos Bacca

Tuvo una temporada extraordinaria con el Sevilla donde marcó 28 goles en todas las competiciones pese a que alternó titularidad con el delantero francés Kevin Gameiro.

También se proclamó campeón de la Europa League y fue incluido en el equipo ideal del torneo. Llega al Milan que intenta recuperar los lugares de privilegio en la Serie A que domina desde hace varios años la Juventus. (Lea acá: Me voy y quiero dar las gracias: así se despidió Carlos Bacca del Sevilla ).

Teófilo Gutiérrez

Su salida de River Plate fue un poco tormentosa pero con el club ‘millonario’ consiguió un título local, una Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. También fue uno de los goleadores en el torneo local de 2014. Teófilo Gutiérrez regresa a Europa tras su paso no muy afortunado en el Trabzonspor de Turquía, donde marcó solo 8 goles. (Vea acá también: Contento de vestir esta camiseta donde se formaron Cristiano y Figo: Teófilo ).

Jackson Martínez

