Santos confesó que ha contemplado “tirar la toalla” durante el proceso de paz

El presidente Juan Manuel Santos indicó durante una entrega de viviendas en Túquerres, Nariño, que en varias oportunidades ha contemplado “tirar la toalla” durante las negociaciones de paz con las Farc.

“Yo me propuse a terminar con ese conflicto y comencé con ese camino. Le confieso gobernador que muchas veces me he sentido triste, me he sentido defraudado como con ganas de tirar la toalla”, dijo Santos. (Vea también: Guerra sucia contra izquierda y ataques paramilitares imposibilitan paz: Farc ).

El presidente agregó que gracias al apoyo del país es que ha podido continuar con los diálogos de paz que se adelantan en La Habana.

“Han sido eventos como este, palabras como las suyas, aplausos como los de ustedes, los que me llenan otra vez de energía para seguir adelante buscando esa paz”, concluyó el mandatario. (Vea también: “Espero que esta sea la última elección en medio de la guerra”: Santos ).

Escuche en este audio más información sobre:

- La Iglesia Católica rechazó a todo nivel el proyecto del Fiscal General Eduardo Montealegre para que se pueda adelantar la práctica del aborto sin restricciones en Colombia. El Secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Daniel Falla, aseguró que es irresponsable y se trata de un atentado directo contra el derecho a la vida.



- Tras la declaración del presidente Santos justificando lo que se ha denominado “mermelada” al referirse a los recursos que se inyectan a las regiones, el Ministerio de Hacienda anunció un nuevo desembolso.



Los gobernadores y alcaldes que tomarán posesión el próximo primero de enero tendrán, ya en caja, a disposición más de 6 billones de pesos para asignar a proyectos de inversión el próximo año.



- Las Fuerzas Militares anunciaron que los recursos al interior del organismo una vez se implemente la fase posconflicto irán dirigidos a capacitaciones de los militares y equipos para mejorar el servicio de las tropas.





- Plantados dejó el Fiscal General a los congresistas que pretendían adelantarle un debate de control político por cuenta de los millonarios contratos celebrados con la firma de consultoría de Natalia Springer. El Fiscal Montealegre dijo que el Congreso no puede hacerle este tipo de citaciones.





- En Venezuela, María Corina Machado dijo que el incremento de solicitudes de asilo político en EE.UU. por parte de los venezolanos es un reflejo de la cantidad de personas que "buscan salvar su vida".





- Después de dos prácticas de la selección Colombia aún no se conoce la formación titular para enfrentar a Chile; Mcnelly Torres, ya recuperado, se perfila como uno de los principales candidatos para ser inicialista.



- La Cámara de Comercio de Bogotá se reunió con el equipo de empalme del nuevo alcalde Enrique Peñalosa.