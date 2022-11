Señor presidente, serénese: procurador Alejandro Ordóñez

A la serenidad llamó el procurador, Alejandro Ordónez, al presidente Juan Manuel Santos a raíz de los calificativos de perverso y malévolo a los que lo condenó por haber manifestado su inconformismo a la posibilidad de que desmovilizados de las Farc hagan parte de grupos de policías rurales.

"Señor presidente serénese. Con todo respeto le hago las siguientes observaciones", dijo Ordóñez y acto seguido reiteró " que en el marco del debate que debe darse para alcanzar un pacto para la paz, ninguno de los temas propuestos o posiciones públicas del Gobierno Nacional, con relación al contenido de la terminación del conflicto puede estar por encima del escrutinio público; mucho menos cuando las declaraciones del jefe de Estado están destinadas, precisamente, a generar la sana controversia que es inherente a la democracia".

La polémica se prendió ante una respuesta que soltó el mandatario y quien dijo que podría ser una posibilidad que los desmovilizados, de concretarse la paz, hagan parte de la policía en los campos.

"¿Al fin qué presidente, lo ha pensado o no lo ha pensado?, le preguntó el procurador al mandatario.

El procurador recalcó que el jefe de Estado no sólo lo ha pensado sino "que lo ha discutido con algunas personas que a la policía se vinculen desmovilizados así sea en calidad de guardabosques".

El jefe del Ministerio Público, quien se ha convertido en duro crítico del proceso de paz, fue enfático en afirmar que de ser así resquebrajaría la imagen de las Fuerzas Militares e impactará en su estructura. "No es posible que los autores de delitos de lesa humanidad ahora formen parte de grupos de seguridad como la Policía"

El procurador Ordóñez invitó al mandatario a construir un pacto para la paz y a dejar atrás la estigmatización. "Es irracional que el Gobierno pueda hablar con las Farc pero no con los que estamos bajo la institucionalidad", recalcó con vehemencia el procurador Alejandro Ordóñez.

“Su reacción desencajada que lo llevó a calificar de malintencionada, perversa y malévola la posición de la Procuraduría General de la Nación respecto al anuncio de la posibilidad de crear una gendarmería rural , no se compadece con los esfuerzos que está haciendo para la consecución de la paz”, dice el texto emitido por el jefe del Ministerio Público (Lea también: Comunicado es malintencionado: Santos responde a procurador sobre policía rural ).

El siguiente es el texto emitio por la Procuraduría, a propósito del hecho:

“Señor presidente, sí hay motivos y sí hay razones que sustentan la posición del Ministerio Público. No hay ‘mala intención’, ‘perversidad’ o el carácter ‘malévolo’ que predica”, es uno de los apartes de la comunicación enviada hoy por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, al primer mandatario de colombianos, Juan Manuel Santos Calderón, a propósito de la reacción del jefe de Estado por las observaciones que hizo el órgano de control a la posibilidad de crear “gendarmerías rurales” en las que se vincularan a futuros posibles desmovilizados del grupo terrorista FARC.

En su misiva, el procurador general recordó que “sin unidad no habrá paz estable y duradera”, y resaltó que la sociedad colombiana tiene todo el derecho a formular inquietudes y recomendaciones frente al proceso de paz que se desarrolla en La Habana (Cuba), así como el Gobierno la responsabilidad de escuchar y atender dichas manifestaciones, más tratándose de propuestas de inclusión de movilizados de las FARC en las Fuerzas Armadas y un posible escenario de “dejar la seguridad de las víctimas en manos de sus victimarios”.

“Es mi obligación como representante de los intereses de la sociedad llamar la atención sobre estos temas, mucho más cuando los acuerdos no son inmodificables, conforme a la regla de que ‘nada está acordado hasta que todo esté acordado’ (…) La transparencia es la base de un Pacto para la Paz que le de sostenibilidad a los acuerdos y garantice que lo que se firme con las FARC se cumpla. A dicho pacto se llega a través del debate y la discusión civilizada, sin ofensas innecesarias, con serenidad, con talante democrático y con respeto por la opinión, nunca con intolerancia, estigmatización y la criminalización de la oposición o de los sectores que tienen criterios diferentes”, señaló.

Solicitando al primer mandatario puntualizar a los colombianos si ha pensado o no en una “gendarmería rural” con exintegrantes de las FARC, el jefe del Ministerio Público aseguró que las declaraciones ofrecidas hasta ahora por el presidente Santos Calderón ratifican que: “El Gobierno Nacional no solo ha pensado sino discutido con algunas personas que a la Policía Nacional se vinculen desmovilizados, así sea en calidad de ‘guardabosques’. Esa nueva policía rural, conformada con desmovilizados, obliga a suprimir o replantear las funciones que cumple la Dirección de Carabineros y de Seguridad Rural de la Policía Nacional, al igual que impactaría el papel de las Fuerzas Militares en los territorios. La creación de un nuevo cuerpo para la seguridad rural conlleva una reforma a la estructura actual de la Policía Nacional”.

“En su declaración de hoy, al evocar la pregunta sobre si desmovilizados de las guerrillas harían parte de una nueva policía rural, usted afirmó: ‘No lo he pensado, pero no lo descarto’. Luego agregó: ‘¿Y por qué no lo descarto? Porque yo sí he pensado que, por ejemplo, los desmovilizados pueden ser guardabosques, que es algo que vamos a necesitar muchísimo, bajo el control y el dominio de la Policía. Lo hemos inclusive discutido con algunas personas’”, agregó.

El procurador Ordóñez Maldonado concluyó su comunicación reiterando la necesidad de impulsar un pacto político y social por la paz que garantice que los eventuales acuerdos entre Gobierno y FARC se puedan cumplir; e invitando al mandatario a un debate “argumentado y respetuoso”.