Superfinanciero, dispuesto a comparecer ante la Fiscalía por caso Interbolsa

Hernández señaló a través de un comunicado que está dispuesto a cumplir todas las diligencias judiciales a las que sea citado, sin embargo, aseguró que aún no ha sido notificado por el ente acusador de la investigación en su contra.



“Desde el primer día de la intervención a dicha firma comisionista de bolsa, la Superintendencia Financiera ha apoyado al ente investigador con la información disponible y el apoyo técnico que soporta las acusaciones en curso”, señala el comunicado.



Hernández fue sancionado por la Procuraduría por 10 meses y ahora la Fiscalía lo citará para que dé explicaciones sobre las funciones de control que se realizaron desde la entidad para evitar el descalabro de Interbolsa.



Así mismo, se conoció que la Fiscalía imputará cargos a 10 directivos de la Sociedad Comisionista Interbolsa por realizar actividades bursátiles sin la autorización de sus clientes, entre ellos, Andrés Tirado, uno de los directivos que aún no había sido llamado a responder ante las autoridades.



Escuche en este audio más información sobre:



-A pesar de que ayer se reportó un aumento del 44 por ciento en el número de hectáreas sembradas de coca en el país, el gobierno insistió en que era necesario suspender las aspersiones aéreas con glifosato.



-La Defensoría del Pueblo encendió las alertas en Arauca por 18 asesinatos selectivos en esa zona del país bajo la misma modalidad.



- A esta hora se presenta un incendio forestal de grandes proporciones en el páramo de Santurbán. Las llamas han consumido varias hectáreas de bosque.



-En Cali fue capturado el gerente de una importante empresa acusado de pornografía infantil. Según las autoridades este ingeniero industrial contactaba a los menores de edad través de la red social Facebook.



-En Venezuela, grupos radicales de chavismo agredieron a varios diputados opositores en las afueras del Parlamento.



-Barcelona goleó 5-1 al Rayo Vallecano por la Liga de España, y es líder solitario del fútbol español.



-Hay emergencia a esta hora en el sector de Pueblo Nuevo en Fontibón, debido a una gran capa de humo espeso producto de un incendio que se presentó en una zona de pastizales.



-El Concejo de Bogotá exigió conocer el plan de inversiones para aprobar venta de acciones de Isagen.