Tras ataque, Natalia duró cinco horas sin atención médica: Juan Carlos Ponce

Al término de la diligencia judicial, Juan Carlos Ponce, hermano de Natalia Ponce de León , la joven atacada con ácido, reveló que la clínica Reina Sofía, a donde fue llevada inicialmente el día de los hechos, no le prestó de manera oportuna la atención médica pues la dejaron cinco horas en una camilla pese a que su rostro se estaba quemando. (Lea también: Me vino a la mente la voz de Jonathan Vega cuando me cayó ácido: Natalia Ponce )

Publicidad

"En la clínica Reina Sofia la dejaron 5 horas en una camilla sin saber qué hacer y no la trasladaron al Hospital Simón Bolívar y eso era fundamental porque la quemadura no hubiera penetrado tan rápido como lo hizo por ese actuar negligente", relató.

Señaló además que frente al juicio "los videos son perfectamente claros y en la primera audiencia él aceptó que quemó a mi hermana pero que no quería matarla, no puede decir ahora que no lo hizo".