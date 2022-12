Viviane Morales insiste en que hay ‘mico’ en reforma de Equilibrio de Poderes

un ‘mico’ que consagra la inviolabilidad del voto para los magistrados y el fiscal general, dicho punto podría convertirlos en aforados intocables.

Publicidad

“En la ponencia que se lleva a la plenaria le toman el pelo a la Comisión Primera. Nuevamente hace irresponsables a los magistrados de las Altas Cortes y al Fiscal por su providencias judiciales”.

“Es lo que he venido diciendo, si una alta corte falla, desconociendo las pruebas que obran en el proceso, no tendrían ninguna responsabilidad los magistrados. Si el fiscal General -en un caso que tenga de ley 600- dicta una medida de aseguramiento sin la prueba en los que todavía puede, no tendría ninguna responsabilidad”, agregó.

Publicidad

“Es decir, vuelve a la figura con otro nombre, los vuelven otra vez inviolables”.

Publicidad

En la ponencia para sexto debate al parecer se quitó un artículo con el que se le permitía a la Comisión de Aforados suspender a las personas que están siendo investigadas.

Días antes, Morales advirtió a través de un comunicado que el proyecto de Equilibrio de Poderes podría caerse al igual que ocurrió con la pasada Reforma a la Justicia debido a un “orangután” que consagra la inviolabilidad para los magistrados y el fiscal general, que podría convertirlos en aforados intocables.

Publicidad

“Cuando todos los colombianos esperábamos que por fin los magistrados de las altas cortes tuvieran ante quien responder por sus decisiones y actuaciones cuando contrariasen la ley ahora pretenden otorgarles la total impunidad a través de la consagración de la “Inviolabilidad Judicial”, manifestó Morales.