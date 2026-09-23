A prisión Sebastián Mota por presunto feminicidio de la madre de su expareja en Bogotá

La Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Sebastián Alejandro Mota Muete, señalado de causar la muerte de la madre de su expareja sentimental durante hechos ocurridos el pasado 15 de septiembre en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

De acuerdo con la investigación, el procesado habría acudido a la vivienda de su expareja y, en medio de una discusión, presuntamente intentó agredirla con un arma cortopunzante. Los gritos de auxilio de la mujer habrían alertado a su madre, quien intervino para protegerla y, en ese momento, habría sido atacada por el señalado agresor.

Después de los hechos, Mota habría intentado escapar por los tejados de las viviendas del sector. Sin embargo, fue alcanzado y capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional.

Durante la investigación, la Fiscalía recopiló elementos que, según el ente acusador, darían cuenta de presuntos comportamientos violentos previos contra la expareja del procesado. Entre estos hechos estaría un supuesto seguimiento a la mujer en su lugar de trabajo y actos de control relacionados con su forma de vestir y las personas con las que se relacionaba.



La Fiscalía también señaló que, en una oportunidad, el procesado presuntamente le habría causado una fractura en la nariz a su expareja.

De acuerdo con los elementos expuestos por el ente acusador, la madre de la expareja también habría sido víctima de violencia psicológica. La investigación sostiene que el procesado presuntamente la obligaba a presenciar las agresiones que habría cometido contra su hija.

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Estos antecedentes fueron incorporados al proceso para sustentar la hipótesis de violencia que habría rodeado los hechos ocurridos el 15 de septiembre, cuando la madre de la expareja intervino ante el supuesto intento de agresión contra su hija.

Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Sebastián Alejandro Mota Muete los delitos de feminicidio agravado y tentativa de feminicidio. El primero está relacionado con la muerte de la madre de su expareja y el segundo con el presunto ataque contra la mujer. Los cargos formulados por la Fiscalía no fueron aceptados por el procesado.