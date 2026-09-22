Testimonios y GPS, pruebas clave contra Sandra Ortiz por la entrega de dinero en caso UNGRD

Las declaraciones de integrantes del esquema de seguridad de Sandra Ortiz y un informe de Policía Judicial que cruzó información de GPS con datos de teléfonos celulares hacen parte de los elementos que tiene en su poder la Fiscalía dentro de la investigación por la presunta entrega de 3.000 millones de pesos a Iván Name, quien para ese momento era presidente del Senado y que confrontan nuevas versiones entregadas por la exconsejera para las regiones del gobierno Petro.

La investigación buscó establecer qué ocurrió los días 12 y 13 de octubre de 2023 en Bogotá y determinar si Ortiz participó en la entrega del dinero. De acuerdo con el material de la investigación, los testimonios de personas que integraban su esquema de seguridad permiten reconstruir algunos de los desplazamientos realizados durante esas fechas.

Yennifer Labastidas, integrante del esquema, se refirió al desplazamiento de Ortiz hacia el apartamento de Name el 12 de octubre. La testigo también describió otro desplazamiento relacionado con el apartamento de Name al día siguiente. Según su relato, el 13 de octubre Ortiz llegó al edificio Bassel 1 acompañada por otra persona, mientras los integrantes del esquema permanecieron en el exterior.

“Recuerdo que dentro del desplazamiento mencionaron que íbamos a donde el Dr. Name, en el momento no tenía claro quién era él, cuando llegamos al edificio Bassel 1, como es protocolo de seguridad todos nos descendemos de los vehículos antes de que ella baje”, declaró. La integrante del esquema agregó que Ortiz descendió de la camioneta acompañada por un hombre, quien sería Sneyder Pinilla y que ambos ingresaron al edificio.



“Desciende ella de la camioneta en compañía de otra persona, su contextura delgada, no muy alto, de cabello oscuro, no muy moreno, trigueño, no recuerdo si llevaban algo, Sandra siempre llevaba su bolso de mano, ingresan al edificio los tres”, relató.

El testimonio hace parte de los elementos con los que los investigadores buscan establecer la trazabilidad de los movimientos de Ortiz durante las fechas en las que, según la hipótesis de la Fiscalía, se habría producido la entrega de los 3.000 millones de pesos, en dos momentos de 1.500 millones cada uno.

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A estos testimonios se suma un informe de Policía Judicial de 53 páginas que cruzó información de las coordenadas geográficas o señales GPS de los vehículos de los esquemas de seguridad con información obtenida de teléfonos celulares.

Los investigadores señalaron que los GPS de los vehículos asignados al esquema de seguridad de Ortiz “sí cuentan con la información suficiente para representar las trayectorias de los vehículos”. Los movimientos del 12 de octubre se divide en la llegada del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, y del exsubdirector Sneyder Pinilla a las Residencias Tequendama, donde vivía Sandra Ortiz. Después, el desplazamiento con el dinero en efectivo hasta el edificio Bassel I, donde estaba ubicado el apartamento del senador Iván Name.

Las ubicaciones registradas también definieron las rutas del 13 de octubre de 2023 cuando se dio la segunda entrega de 1.500 millones de pesos. Las declaraciones de Ortiz también hacen parte del análisis del proceso, en medio de las diferentes versiones que ha entregado sobre su relación con Iván Name y su papel en los hechos investigados, inicialmente catalogándose como mensajera, mientras que ahora hace referencias a montajes judiciales e irregularidades.