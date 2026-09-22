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Ley de sometimiento: Gobierno revela nuevas reglas para quienes quieran acogerse

Las reglas de esta política se basarán en la entrega de información, verdad, reparación y desarme, con rebajas de pena del 30 % y 50 %, sin suspensión de órdenes de captura ni extradiciones y con condiciones claras para quienes estén privados de la libertad.

cárcel La Modelo.jpg
Establecimiento Carcelario La Modelo.
Foto: EFE.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Avanza la ley de sometimiento que prepara el Gobierno. El ministro de Justicia, Iván Cancino, entregó nuevos detalles sobre las reglas que tendrá este mecanismo. El funcionario dejó claro que se tratará de un proceso de carácter jurídico y no político, con condiciones específicas para quienes quieran acogerse y acceder a los beneficios que contempla la iniciativa.

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“Cero estatus político, no hay espacio para negociaciones. Es un tema jurídico, no político”, afirmó el ministro de Justicia, Iván Cancino.

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Por esta razón, el ministro explicó que la persona que vaya a dialogar con el Gobierno deberá ser abogado, porque el proceso estará planteado desde el ámbito jurídico.

La iniciativa tampoco contempla cárceles especiales. Sin embargo, el ministro explicó que sí podrían existir establecimientos productivos y que las víctimas serán el eje de la ley, incluso con capacidad para tomar decisiones de fondo frente a beneficios y libertades condicionales.

Para someterse a esta ley, los integrantes de los grupos deberán hacer aportes de verdad, justicia y reparación, además de avanzar en su desmovilización y entregar información sobre rutas de desarme, cultivos ilícitos, personas desaparecidas y secuestradas.

Ministro de Justicia, Iván Cancino.

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Pero el ministro Cancino puso sobre la mesa dos componentes adicionales: quienes quieran acogerse también deberán entregar información sobre la corrupción que hayan efectuado y sobre sus vínculos políticos. Si no existe ese aporte, tendrán dificultades para someterse o acceder a los beneficios.

¿Existirán rebajas de pena?

En cuanto a las rebajas de pena, el ministro explicó que para las personas que tengan mando serán del 30 % y para los demás del 50 %. Sin embargo, precisó que habrá circunstancias que podrán modificar esos beneficios y que todo dependerá de los aportes y las condiciones de entrega o sometimiento.

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E incluso el ministro se pronunció sobre los diálogos con la Coordinadora Bolivariana, señaló que sus integrantes están evaluando si se someten y siguen la vía jurídica establecida. El Gobierno, dijo, permanece a la espera de lo que ocurra y habrá noticias en los próximos días, dependiendo de cómo continúen comportándose frente al proceso iniciado.

¿Qué pasará con las extradiciones?

Frente a las órdenes de captura y las extradiciones, Cancino fue contundente, no habrá ninguna suspensión. Además, las personas que ya estén capturadas no harán parte de la ley, porque, según explicó, el Estado ya hizo el esfuerzo para llevarlas ante la justicia.

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