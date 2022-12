Abogado de Cadena argumenta que no existió soborno ni fraude procesal

El abogado Iván Cancino, que representa al abogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, expuso varios argumentos al juez 35 de garantías de Bogotá para convencerlo de que no hay inferencia razonable de participación de su cliente en los hechos que dice la Fiscalía y que no es necesario darle una medida de aseguramiento.

Dentro de sus argumentos, dijo que tiene en su poder un documento en el que Cadena soporta todos los pagos que hizo al testigo de la Fiscalía, el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, como ayuda humanitaria. Dice Cancino que esos no fueron sobornos y que todos los abogados han realizado ese tipo de transacciones.

“El señor fiscal dice que no hay una constancia de esa ayuda humanitaria (al exparamilitar Carlos Enrique Vélez) pues resulta que hay una carta del 11 de julio, esa sí en membrete de la oficina de Diego Cadena y firmada por Salazar en la que dejan constancia del porqué se hace esa ayuda humanitaria. En la oficina sí está, se la vamos a descubrir y no es un documento que apareció desde el mismo día en que se dio y no hay ni una sola fisura en la declaración de Salazar y en el interrogatorio de Cadena”, dijo Cancino.

Además, sobre el otro testigo, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, dijo que no es delito que un abogado ofrezca a un preso asesorías jurídicas. Incluso, que la carta que presentó Monsalve a la Corte Suprema de Justicia tiene fecha de febrero del 2018 cuando el proceso contra el expresidente Uribe se conoce hasta julio del mismo año. Y que la carta no la presentó ningún abogado del expresidente Uribe si no la esposa del exparamilitar.

“Granados dice en un derecho de petición que no radicó nada de Monsalve para el año 2018, para la época en que la Fiscalía quiere poner. Es decir, no lo instrumentalizó si no que no ocurrió. El fiscal del caso dice que instrumentalizó a las oficinas de los abogados Granados y Lombana y resulta que para esa época ellos no se hablaban. Ni el uno ni el otro presentaron cartas de Monsalve. Esa carta jamás la tuvo Cadena. Diego jamás ofreció una plata por mentir. Quien la presenta (la carta) es la esposa de Monsalve”, argumentó Cancino.

Con esos y otros argumentos, Cancino le pidió al juez 35 de garantías de Bogotá que no le dé ninguna medida de aseguramiento a su cliente Cadena. El próximo jueves a las 9:00 de la mañana continúa la audiencia contra los abogados Diego Cadena y su socio, Juan José Salazar. Ese día la Fiscalía, el Ministerio Público y el representante de víctimas podrán pronunciarse sobre las pruebas que entregaron los abogados de los imputados. Posteriormente, el juez tomará una decisión.

