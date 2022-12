Abogado de hija de Aida Merlano buscará demostrar que captura fue ilegal

Durante la audiencia que se avecina de legalización de captura contra Aida Manzaneda Merlano, su abogado defensor dice que va a demostrar que la captura de su cliente fue ilegal, al considerar que hubo un exceso por parte de las autoridades al capturar a una persona que había manifestado estar a disposición de la justicia.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

"Ella relata que fue abordada a la entrada de su casa y dice que personal de civil le apuntaron al vehículo, le dijeron que se bajara, pero ella entró en pánico, descendió del carro y le dice a una persona: ‘por favor no me mate’", relata el abogado, quien informa que después los civiles se identificaron como policías.

Publicidad

Este testimonio de su cliente se convierte en la razón principal del, por qué en audiencia, va a buscar que la captura de la hija de Aida Merlano se decrete ilegal. Sin embargo, después de ese suceso, la joven de 20 años habría manifestado trato digno por parte de las autoridades.

El defensor insistió en que la dignidad humana está por encima de todo y manifestó que, si "hubo una falla del Estado, la consecuencia de esa falla no puede ser desquitarse con todo el poder contra una persona que no tiene por qué pagar por los errores que pudo haber cometido o no su mamá".

Le puede interesar: La excongresista Aida Merlano también modificó su nombre

Todo este testimonio entregado por el abogado lo conoció al momento de visitar a Aida Manzaneda mientras permanecía en la Dijin, quien además expresó, frente al escape de su mamá, que "no está de acuerdo con que se haya fugado y está igual de sorprendida como todos.

Publicidad

Manifiesta que en su familia cercana tenían el temor de que su madre volviera a atentar contra su vida".

Por ahora la hija de Aida Merlano, que sería la mujer que aparece acompañando a la excongresista en el consultorio en Bogotá desde donde se fugó, se encuentra en manos de las autoridades mientras empieza su judicialización por fuga de presos con utilización de menores de edad.

Publicidad