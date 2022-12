Abogados de Aida Victoria Merlano renunciaron a su defensa

A través de Twitter, los abogados Harold Vega y Andrés Caballero anunciaron la decisión de renunciar a la defensa que habían asumido en favor de Aida Victoria Merlano, la joven hija de la prófuga excongresista Aida Merlano Rebolledo,

que estuvo detenida por, supuestamente, ayudarle a su madre en la cinematográfica fuga que la exparlamentaria protagonizó el pasado 1 de octubre.

Aida Victoria dijo desconocer los motivos por los que sus abogados tomaron la decisión, pero afirmó que todo concluyó en buenos términos.

"Yo no sabía que ellos lo iban a hacer; sin embargo, antes de trinarlo, ellos me lo informaron por WhatsApp. Únicamente me dijeron que iban a tomar un camino diferente, que no querían seguir con mi defensa, aunque me deseaban éxitos porque creían en mi inocencia", contó la joven de 20 años.

Sin embargo, en Blu Radio conversamos con Harold Vega, uno de los abogados que representaba a Aida Victoria, y él confirmó que la decisión de abandonar su proceso tiene que ver con las últimas declaraciones que ella ha rendido ante los medios de comunicación.

"Se ha generado una incompatibilidad entre defensor y defendido en relación con el método de abordar el proceso penal, concretamente en lo que se refiere a la ruptura del silencio frente a los medios", dijo el abogado.

"Digamos que es su estilo, una persona mayor de edad, libre para dar las declaraciones que considere, pero es un estilo que no es el nuestro y que no cuenta con nuestro concepto favorable", agregó Vega.

Aida Victoria ahora solo está a la espera de que un nuevo profesional del derecho la represente en su proceso judicial.

