Absuelven a exembajador Sanclemente en caso de narcofinca en Guasca, Cundinamarca

El exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, fue absuelto de la investigación que se seguía en su contra por el escándalo de una ‘narcofinca’ ubicada en Guasca, Cundinamarca, donde las autoridades habían descubierto un laboratorio de procesamiento de cocaína.

La Fiscalía General de la Nación lo había acusado por el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de material probatorio, en el marco de los hechos relacionados con ese predio. Sin embargo, durante el juicio, la jueza de conocimiento concluyó que no se logró demostrar su responsabilidad.

En el sentido del fallo, la funcionaria judicial indicó que no se acreditó la participación ni el conocimiento del exembajador frente a las conductas imputadas. “No se acreditó el hecho puntual por el cual se enrostró la conducta de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio al señor Fernando Augusto Sanclemente Alzate y por ende el sentido del fallo de este despacho será de carácter absolutorio”, explicó.

El caso se remonta a cuando la Fiscalía descubrió un laboratorio de procesamiento de cocaína en un predio ubicado en la vereda Mariano Ospina, en el municipio de Guasca. A partir de ese hallazgo, se inició la investigación que vinculó al entonces diplomático con posibles irregularidades relacionadas con la manipulación de pruebas.



Por estos mismos hechos, en agosto de 2023 un juez penal de Cundinamarca condenó a Laureano Martínez Cortés, mayordomo de la finca, a diez años de prisión. El trabajador aceptó su responsabilidad ante la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, falsa denuncia y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Meses después, una jueza de ejecución de penas determinó que Martínez Cortés había cumplido las tres quintas partes de la condena, por lo que le fue concedida la libertad condicional.