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Blu Radio  / Judicial  / Acusaciones de Amaury Blanquicet son falsas: directora de Extinción de Dominio

Acusaciones de Amaury Blanquicet son falsas: directora de Extinción de Dominio

Andrea Malagón afirma que no ha sostenido ninguna relación con el condenado por el caso de los Juegos Nacionales.

Andrea Malagón, Directora Nacional de Fiscalía Especializada Extinción de Dominio.
Andrea Malagón, Directora Nacional de Fiscalía Especializada Extinción de Dominio.
Foto Fiscalía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Como una denuncia falsa y sin fundamento calificó la directora de extinción dominio, Andrea Malagón las acusaciones de Amaury Elías Blanquicet condenado por su participación en el desfalco de los Juegos Nacionales de Ibagué.

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Lea también: ¿Expareja de condenado por desfalco a J. Nacionales lidera su extinción de dominio?

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Blanquicet pidió en una denuncia revisar las acciones tomadas por la Unidad de Extinción de Dominio, dado que el detenido asegura que habría tenido una relación sentimental con la directora de dicha dependencia.

Ante esas afirmaciones Malagón ha señalado que las acusaciones son falsas y que la Fiscalía ha cumplido con su labor de recuperar bienes y dineros de los implicados en el desfalco, “Nunca he sido pareja del confeso delincuente Blanquicet Pretelt, mi labor como directora se ha caracterizada por la imparcialidad, rectitud, responsabilidad y compromiso por la justicia. Esta es la mejor demostración que en una sociedad patriarcal como la colombiana se siguen ejecutando manifestaciones de violencia de género cómo está”.

Agrega que en el proceso de extinción de dominio se han afectado los bienes de otros procesados tales como: Orlando Arciniegas Ramos, condenado a 36 años de prisión, Wilmer Manchola Cano, quien aceptó los cargos formulados por la fiscalía y aguarda su condena privado de la libertad, Gloria Inés Martínez, quien se encuentra en detención domiciliaria, Julio Navarrete, quien solicitó a la fiscalía la negociación de un preacuerdo, aceptando su responsabilidad en los hechos.

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En total en este proceso se han afectado 157 bienes, de los cuales 17 pertenecen a Amaury Blanquicet. “La investigación tuvo que orientarse a distintos bienes, pues los dineros recibidos por los involucrados como coimas por sus actuaciones fueron despilfarrados en actividades de ocio y placer”, señala la Fiscalía.

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De igual forma, señalan fuentes del ente investigador que “el caso fue asignado al fiscal 35 de la Dirección de extinción de Dominio, quien de manera autónoma e independiente adoptó las decisiones que vincularon los bienes del Sr Blanquicet Pretelt a extinción de dominio. Andrea Malagón no intervino en la toma de decisiones".

El proceso también ha tenido vigilancia especial de la Procuraduría. Además, "la delegada del Ministerio público pidió y solicitó igualmente la solicitud de extinción", afirma el ente investigador.

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