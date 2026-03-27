Acusarán a siete colombianos en EE. UU. por usar submarinos artesanales para narcotráfico

Siete ciudadanos colombianos fueron extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos por narcotráfico internacional tras ser señalados de operar una red que utilizaba embarcaciones semisumergibles e improvisadas para transportar cocaína desde el Pacífico colombiano.

Los implicados fueron identificados como Elkin Armando Alomia Quiñones, Luis Alberto Arboleda Escobar, Diego Luis Obregón Aguirre, Edwin Obregón Castro, Juan Matías Obregón Castro, Rodrigo Obregón Saavedra y Narjel Paredes, quienes comparecieron ante un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, acusados de violar la Ley de Control de Drogas Marítimas y de conspiración para distribuir cocaína en grandes cantidades.

Según la investigación, los procesados hacían parte de una organización transnacional que coordinaba toda la cadena del narcotráfico, desde la financiación y construcción de submarinos artesanales, hasta la contratación de tripulación y la ejecución de maniobras de contravigilancia en altamar para evadir a las autoridades.

Las autoridades estadounidenses estiman que la red intentó traficar más de cinco toneladas de cocaína hacia zonas controladas por el Cártel de Sinaloa en México, con destino final en Estados Unidos. Como parte de la operación, también se documentaron dos incautaciones clave: una en junio de 2023, de aproximadamente 2.312 kilos, y otra en octubre del mismo año, con cerca de 3.300 kilos de droga.



El caso es resultado de una investigación internacional liderada por agencias como la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en coordinación con autoridades colombianas, incluida la Armada Nacional y el CTI de la Fiscalía.