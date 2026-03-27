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Blu Radio  / Judicial  / Acusarán a siete colombianos en EE. UU. por usar submarinos artesanales para narcotráfico

Acusarán a siete colombianos en EE. UU. por usar submarinos artesanales para narcotráfico

Los acusados habrían traficado más de cinco toneladas de cocaína desde el Pacífico colombiano hacia México y EE. UU., en coordinación con el Cártel de Sinaloa.

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