Agreden brutalmente a enfermera en Montería por supuestamente “propagar” el coronavirus

Mientras se dirigía a recibir su turno de la mañana en el hospital San Jerónimo, en Montería, una enfermera se convirtió en la nueva víctima de discriminación del personal médico en Colombia en medio de la pandemia del COVID-19.

La enfermera, quien pidió la reserva de su identidad, aseguró que, aprovechándose de lo solitaria que se mantienen las calles por cuenta del confinamiento, desconocidos se abalanzaron sobre su motocicleta y la tiraron al suelo, mientras la señalaban de propagar el virus en todo el municipio.

“Fui agredida por un par de jóvenes. Se me acercaron, todo estaba solo y dijeron que por culpa de nosotros todo estaba así. Uno de ellos puso el pie en mi moto, me empujó y me tiró al piso. La moto me quedó encima, golpee mi cabeza contra el andén. Gracias a Dios estaba portando el casco”, explicó la mujer.

Tras conocer que otras dos enfermeras también ha sido víctima de agresión verbal, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, rechazó este tipo de conductas y pidió “celeridad en las investigaciones por parte de autoridades policivas y judiciales para identificar a los responsables de las agresiones”.

Por su parte, el secretario de Salud de Córdoba, Walter Gómez Reyes, rechazó los ataques al personal de la salud y reiteró la importancia de su trabajo para combatir la pandemia.

