Al menos 18.000 presuntos delincuentes seguían con vida financiera activa

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, expuso una problemática que muestra que el sector público y el privado no estaban trabajando mancomunadamente en contra de las personas que tienen pendientes con la justicia.

Aunque hay 35.000 personas que no han sido capturadas porque las autoridades no dan con sus paraderos, sí pueden seguir su vida financiera como si no tuvieran deudas con la Fiscalía. La delegada contra las finanzas crimínales cruzó los datos con los bancos y ya encontraron 18.000 ciudadanos.

“35.000 órdenes de captura vigentes que no se han podido ejecutar porque no sabemos dónde están los ciudadanos. Con el delegado de finanzas criminales cruzamos esos datos con las transacciones de bancos y los giros que se hacen a nivel nacional y ya sabemos que 18.000 colombianos con órdenes de captura hacen transacciones financieras”, reveló Martínez.