Alejandro Lyons quedó en libertad: cumplió la totalidad de la pena por caso regalías

Alejandro Lyons recuperó su libertad tras haber cumplido la pena impuesta por el caso de corrupción con el manejo de las regalías cuando fue gobernador de Córdoba entre 2012 y 2015.

Lyons permanecía en la cárcel La Picota de Bogotá cumpliendo una condena de más de cinco años de cárcel emitida por la Corte Suprema de Justicia, quien determinó que había liderado una red ilegal que se apropió de millonarios recursos de las regalías departamentales.

Su nombre además estuvo ligado al llamado “cartel de la hemofilia”, un escándalo que afectó gravemente las finanzas de Córdoba y que involucró contratos fraudulentos y pagos irregulares dentro del sistema de salud.

Cabe recordar que parte del proceso judicial ocurrió en Estados Unidos, país al que viajó y donde colaboró con las autoridades como testigo protegido, colaboración que además fue clave para revelar información relacionada con el “cartel de la toga”, otro gran escándalo de corrupción judicial en Colombia, donde estuvieron vinculados magistrados y funcionarios acusados de manipular procesos judiciales a cambio de sobornos.



Aunque Lyons ya quedó en libertad por el cumplimiento de la condena principal, sigue vinculado a otras investigaciones también con temas de corrupción administrativa.