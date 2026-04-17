Alias 'Negro Ober' y otros cabecillas tendran medidas más severas en prisión: mindefensa

En medio de un consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en Baranoa, uno de los municipios más golpeados por el aumento de homicidios en el Atlántico, el alto funcionario anunció que se adoptarán medidas drásticas como traslados de cárceles y aislamientos más estrictos contra cuatro cabecillas de estructuras criminales que operan en la región.

Según indicó, estos no solo estarían ordenando extorsiones, sino también homicidios, pese a encontrarse privados de la libertad.

Entre estos delincuentes, recluidos en diferentes cárceles del país, se encuentra Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias 'Negro Ober', cabecilla de la banda 'Los Rastrojos Costeños'.

"Por parte del Inpec es necesario frenar la extorsión de manera contundente. Cuatro cabecillas siguen delinquiendo desde la cárcel. Si bien se han tomado varias acciones, ahora se implementarán medidas más drásticas. Se trata de alias ‘El Negro Ober’, ‘El Gomelo’, ‘Christian Bruce’ y ‘El Gordo’. Aunque están capturados, la información indica que también estarían ordenando asesinatos. Eso no lo vamos a tolerar ni permitir", puntualizó el ministro.



En enero pasado, alias 'Negro Ober' estuvo a punto de ser trasladado a una cárcel de Barranquilla en el marco de las mesas de trabajo entre las bandas ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ con el Gobierno nacional. Sin embargo, el alcalde Alejandro Char se opuso, logrando frenar la orden que inicialmente había sido emitida por el Ministerio de Justicia.

Alias 'Negro Ober' Foto: captura de pantalla

Otras medidas de seguridad

El proyecto de videovigilancia del Atlántico entra en su fase definitiva de implementación. Tras el consejo de seguridad, el secretario del Interior, José Antonio Luque, confirmó que el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) pasará de 411 a 580 cámaras, gracias a un convenio con Fonsecon que ampliará la cobertura tecnológica en el departamento.

El funcionario precisó que el proyecto ya fue socializado con diputados de la Asamblea del Atlántico y con los alcaldes de los 18 municipios donde serán instaladas las cámaras, y que actualmente se encuentra en etapa previa al inicio de su ejecución en territorio.

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“El proyecto SIES ya está listo para entrar en fase de instalación. Hemos realizado la socialización con diputados y alcaldes, y en pocas semanas comenzará la instalación de las cámaras en todo el departamento. Con la ampliación a 580 dispositivos, fortaleceremos significativamente nuestra capacidad de vigilancia y reacción”, afirmó.