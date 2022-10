Ante falta de pruebas contra Santrich, inventaron un nuevo escándalo: Enrique Santiago

El abogado Enrique Santiago, asesor jurídico de la delegación de paz de las Farc en La Habana, dijo que el fiscal Carlos Bermeo, capturado el pasado viernes cuando recibía dinero, al parecer, para “incidir” en la extradición de Jesús Santrich, no tiene ninguna capacidad de decisión en el proceso.



Con ese argumento, el abogado manifestó que hay cosas “increíbles” en este caso, que ocupa, desde hace varios días, la agenda de la opinión pública en Colombia.



“Es increíble que una persona, un político, que ha tenido actuaciones vinculadas a la parapolítica se gaste esa cantidad de dinero en facilitarle nada a un antiguo miembro de las Farc”, dijo.



Añadió que es aún más increíble la coincidencia del escándalo con el anuncio de Estados Unidos de que no tenía ninguna prueba que entregar a la JEP sobre Jesús Santrich.



“Francamente, siempre en los momentos en los que las Fiscalía se le tuercen las cosas en sus muchas actuaciones, para dificultar el funcionamiento de la JEP, surgen estas cosas”, añadió.



Entre los casos que enumeró, Santiago mencionó al caso Supercundi, del cual dijo ya nadie habla de él.



“No sé si esto se trata de un montaje, pero lo que sí sé es que esa acusación no tiene ningún fundamento. Todavía nos han explicado cuál es el nexo causal entre esa detención, el dinero y un trato de favor al señor Santrich”, añadió.