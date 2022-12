Asesinan a mujer que había denunciado problemas en venta de unos lotes en Soledad

Hasta la sala de ventas un lote llamado Villa Elit, en el barrio Villa del Rey, del municipio de Soledad, llegaron delincuentes armados haciéndose pasar por clientes que iban a comprar un terreno y le propinaron tres disparos, dos de ellos en el rostro a Rocío del Pilar Reguillo Avendaño, una mujer de 43 años trabajaba en el lugar.

Aunque la víctima fue llevada a un centro asistencial, médicos informaron que llegó muerta.

Tras el crimen, trascendió que en el año 2015 la mujer había denunciado ante la Fiscalía a dos funcionarios públicos por la venta irregular de unos lotes. Sin embargo, después de esa fecha el Gaula de la Policía dijo no tener más reportes de amenazas contra Rocío Reguillo por el hecho en particular.

Aún no se reportan capturas. Testigos contaron a las autoridades que los asesinos huyeron en una moto negra.