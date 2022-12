Asesinan a tiros a exguerrillero de las Farc en Tibú

Ender Ravelo Jaimes, exmilitante de las Farc, fue víctima de un ataque armado en el municipio de Tibú, luego de recibir varios disparos.

La compañera sentimental de Ravelo, Leidy Arias,

resultó herida y se encuentra en recuperación.

Sobre los autores del ataque no se tienen pistas y las autoridades no se han pronunciado sobre esta acción violenta presentada en la zona del catatumbo.

En reiteradas ocasiones, exmilitantes de las Farc que se han acogido a la JEP han dicho que no tienen garantías para seguir en la zona pese a que se dedican a actividades lícitas.