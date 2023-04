Así cayeron jugadores del Once Caldas capturados por presunta extorsión: "Creyeron que era fácil"

El coronel Giovanni Cristancho, director del Gaula de la Policía Nacional, entregó detalles en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de la captura de tres jugadores de Once Caldas por el delito de extorsión.

El coronel explicó que los jóvenes "creyeron que era muy fácil generar esa extorsión" y que cometieron muchos errores que no cometería una banda de extorsionistas profesionales.

El oficial también mencionó que los audios aportados por la víctima, una joven española estudiante de Medicina, son claros y que los jóvenes comenzaron pidiendo un millón de pesos para devolver el iPhone, pero luego se bajaron a la mitad.

Además, el coronel Cristancho señaló que los jóvenes "generaron esta actividad delincuencial sin pensar en las consecuencias" y que arriesgaron más de lo que tenían que arriesgar por un monto que no valía la pena.

"En realidad ni siquiera 170.000 pesos", dijo el coronel.

En cuanto a las consecuencias legales para los jugadores del Once Caldas, el coronel explicó que el juez determinará la medida de aseguramiento, pero que posiblemente no vayan a la cárcel si no tienen antecedentes y no representan un peligro para la sociedad.

Sin embargo, el coronel enfatizó que deben responder por el delito y que la medida de aseguramiento debe ser ejemplarizante para muchos jóvenes que se dan cuenta de que la extorsión no es un juego.

En desarrollo.