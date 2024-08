Benedetti dice que no fue notificado para presentarse en Cancillería por agredir a esposa

La Cancillería espera la llegada del embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, que, según fuentes cercanas al Ministerio, no se ha querido presentar porque lo citaron desde la semana pasada, como lo dijo en su momento el canciller Luis Gilberto Murillo, y como lo reiteró en su cuenta de X el vicecanciller Jorge Rojas, quien escribió: “El señor Benedetti debe regresar al país y someterse al proceso disciplinario abierto por la Cancillería”.

Sin embargo, en estos hechos hay versiones encontradas porque el embajador aseguró por medio de sus redes sociales que no ha recibido ningún llamado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“A día de hoy, a esta hora, no he recibido ninguna notificación, ni verbal, ni escrita, ni por ningún canal oficial, para que me presente en Bogotá. Como siempre, estaré dispuesto a dar la cara y responder ante cualquier autoridad que lo requiera. Me parece un buen escenario para responder por todo lo que se ha dicho y demostrar mi inocencia. Como decía un viejo amigo mío, hay que defenderse siempre de los amigos y no de los enemigos”, comentó.

Fuentes cercanas a la Cancillería confirmaron que Benedetti llegaría en los próximos días para presentarse ante la comisión disciplinaria que le abrió una investigación por la presunta agresión verbal a su esposa, Adelina Guerrero, en un hecho que ocurrió el 30 de junio en Madrid, España.

Benedetti hablará con el canciller Murillo y con el vicecanciller Rojas, y allí deberá responder qué ocurrió con su pareja. La comisión podrá darle credibilidad a su versión o suspenderlo si se demuestra la agresión, ya que esta es considerada una falta grave. La Cancillería se mantendrá en su rechazo al maltrato hacia la mujer y, por ende, la postura sería que un funcionario con tales cuestionamientos no puede representar a Colombia ante el mundo.