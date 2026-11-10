Capturan a alias 'Dimax' tras huir de condena de 38 años y hacerse pasar por integrante indígena

Un juez promiscuo de Florida, Valle del Cauca, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Carlos Vacca Castillo, alias 'Dimax', señalado por la Fiscalía General de la Nación como cabecilla de una estructura delincuencial y quien habría escapado de un resguardo indígena mientras cumplía una condena de más de 38 años de prisión.

Vacca Castillo había sido condenado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Sin embargo, en septiembre de 2024 habría adquirido certificaciones étnicas con las que se hizo pasar como integrante de una comunidad ancestral.

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Con esas certificaciones, al parecer, logró que un juzgado de ejecución de penas de Palmira ordenara su traslado desde la cárcel de Villahermosa, en Cali, hacia el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en Florida, Valle del Cauca. De acuerdo con la Fiscalía, posteriormente se habría fugado de ese lugar para evadir el cumplimiento de la condena.

Después de su salida del resguardo, alias 'Dimax' fue localizado en Panamá el pasado 9 de septiembre, en atención a una notificación roja de Interpol. El 29 de octubre fue expulsado de ese país y retornó a Colombia, donde se hizo efectiva una nueva orden de captura en su contra.



A su regreso al país, un fiscal especializado de la Seccional Cali lo presentó ante un juez en audiencias concentradas y le imputó el delito de fuga de presos. Durante la diligencia, Vacca Castillo no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía.

La investigación establece que el procesado habría utilizado una supuesta condición étnica para acceder al traslado al resguardo indígena desde el establecimiento penitenciario en el que cumplía su condena y que, posteriormente, habría escapado de ese lugar.

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La Fiscalía señaló que la condena que debía cumplir supera los 38 años de prisión y que, además de la medida de aseguramiento impuesta por el nuevo proceso, alias 'Dimax' quedó a disposición de un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la sentencia que ya había sido impuesta en su contra.