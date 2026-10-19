Capturan a exgobernador de San Andrés por presunta extorsión y secuestro a contratistas de la isla

La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra el exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, por su presunta participación en hechos de extorsión y secuestro contra contratistas de la isla. El exfuncionario fue recientemente acusado por hechos de presunta corrupción relacionados con el caso Aremca.

El exmandatario fue capturado en Barranquilla, Atlántico, por unidades de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial vigente.

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De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recopilados por los investigadores, Hawkins Sjogreen habría contactado a integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’ para intimidar a las víctimas y exigirles dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales, sin atentar contra su integridad ni la de sus familiares.

Hasta el momento, la investigación ha documentado dos personas afectadas, ambas contratistas de la Gobernación. Según la Fiscalía, a estas personas presuntamente les exigieron un total de 3.000 millones de pesos.



Uno de los casos habría incluido la retención de una familiar de una de las víctimas como mecanismo de presión para obtener el pago exigido. Las autoridades buscan establecer las circunstancias de estos hechos y la posible participación del exmandatario en las intimidaciones y exigencias económicas.

Una fiscal del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, presentará a Hawkins Sjogreen ante un juez de control de garantías. En las audiencias correspondientes, la Fiscalía le imputará los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo.