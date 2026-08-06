Capturan a hombre que atacó a machete a su pareja en Bolívar

La pesadilla que desde octubre de 2025 vive una mujer en Maríalabaja, Bolívar, podría llegar a su fin. Su agresor, quien durante varios años fue su pareja, y con quien tiene un hijo, fue capturado diez meses después de haberla atacado a machetazos en su propia vivienda.

Una herida en su rostro, que aquel octubre la dejó inconsciente y la mandó directo a la clínica, es una de las principales secuelas que le dejó el ataque de su expareja, cuando ella intentaba defender a sus hijos.

“La víctima llegó a un lugar, donde había un cumpleaños, y el agresor también estaba ahí. Ella prefirió quedarse afuera para no toparse con él, luego cuando este intenta acercarse, inició una discusión entre los hijos de la mujer y el agresor, y cuando ella intenta defender a sus hijos, pues él le propina esta herida en la cara con un machete que la deja inconsciente”, señala el reporte de la Policía.

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La captura de este hombre, de 51 años, quien tenía una medida de alejamiento por una denuncia que ya había interpuesto la víctima en su contra en 2017 y 2024, es de una de las 75 que se han registrado en lo corrido del 2026 en el departamento de Bolívar por este delito.

Según datos de la Policía de Bolívar, durante este año se han presentado 531 denuncias por violencia intrafamiliar, 59 menos que en este mismo periodo en el 2025. Sin embargo, el llamado de las autoridades es a seguir denunciando, a no callar, y a denunciar cualquier tipo de violencia para poder judicializar a estos agresores.

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“No permitiremos que quienes atenten contra la integridad de sus familias permanezcan al margen de la justicia. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades para ubicar y capturar a las personas requeridas por estos delitos, e invitamos a las víctimas a denunciar oportunamente para activar las rutas de protección y atención”, señaló el comandante de la Policía de Bolívar, el coronel Diego Fernando Pinzón.

Sobre este capturado, la Policía confirmó que deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar agravado, y que un juez de control de garantías definirá su situación judicial en los próximos días.