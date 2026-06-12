Mujer permanece en UCI tras brutal ataque con machete en Acevedo

Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en el Huila. Urelis Almario Gómez, de 37 años, fue atacada brutalmente, presuntamente por su expareja sentimental, al parecer, porque se negaba a continuar con la relación. El hecho ocurrió en el barrio San Francisco del municipio de Acevedo.

Según el reporte médico del Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, centro asistencial al que fue remitida la víctima, la mujer sufrió la amputación traumática de ambas manos con un machete y presentó múltiples heridas en la cabeza.

"En el municipio de Acevedo logramos la captura en flagrancia de un hombre señalado por agredir violentamente a una mujer con un arma corto punzante. Al llegar al lugar de los hechos, nuestros policías ubicaron al presunto agresor y encontraron a la víctima con varias heridas de consideración, por lo que se coordinó de inmediato su traslado central asistencial para recibir atención médica prioritaria”, señalo el capitán Hernán Mena López, comandante Estación de Policía Acevedo

Debido a la gravedad de las lesiones, fue sometida a una intervención quirúrgica y actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibe atención y seguimiento por parte de un equipo multidisciplinario.



De acuerdo con las primeras indagaciones, el hoy capturado, oriundo del departamento de Caldas, habría llegado semanas atrás a la vivienda de la víctima, luego de establecer contacto con ella a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Al parecer, la decisión de la mujer de terminar la convivencia, debido a comportamientos y actitudes agresivas habría desencadenado la reacción violenta que culminó en este lamentable hecho.

“De acuerdo con la información recopilada durante las primeras actuaciones, el presunto responsable habría sostenido una relación reciente con la víctima a través de redes sociales. Las circunstancias que rodearon este caso son materia de investigación y serán las autoridades judiciales, las encargadas de determinar plenamente su responsabilidad y la tipificación de los hechos”, indico el Comandante Estación de Policía Acevedo.

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Las autoridades del departamento expresaron su preocupación por el aumento de la violencia de género. En lo corrido del año se han reportado 2.529 casos, de los cuales 1.724 tienen como víctimas a mujeres, una cifra que evidencia la persistencia de esta problemática en el Huila.

Además, durante 2026 se han registrado seis casos de feminicidio: tres en Pitalito y uno en cada uno de los municipios de Garzón, Neiva e Isnos. Los procesos judiciales avanzan en diferentes etapas, entre ellas indagación, investigación, juicio y terminación anticipada.