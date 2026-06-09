Asesinan a una mujer en Isnos, Huila; expareja sentimental es el principal sospechoso

Un nuevo caso de feminicidio se registró en el Huila. Una mujer de 39 años, identificada como Olga Lucía Sapuy Jaramillo, fue asesinada presuntamente por su expareja sentimental al interior de una vivienda ubicada en el barrio Villa Verde del municipio de Isnos.

De acuerdo con información preliminar, el hombre la atacó con un cuchillo, propinándole seis heridas. Aunque la mujer fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

“La Policía Nacional lamenta informar que, en un hecho de intolerancia y presunta violencia intrafamiliar, se produjo la muerte de la ciudadana Olga Lucía Sapuy Jaramillo en el barrio Villa Verde del municipio de Isnos. Ante esta situación, nuestras unidades reaccionaron de manera inmediata para atender la emergencia y trasladar a la víctima, quien lamentablemente falleció, debido a la gravedad de las heridas ocasionadas con un arma cortopunzante”, confirmó el mayor Camilo Eduardo Buitrago, comandante del Distrito de Policía No. 5.

Tras el hecho, el hombre de 36 años, identificado como William Idelver Caicedo, intentó quitarse la vida y fue trasladado al Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, donde permanece bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.



“En la rápida actuación policial se logró la captura del presunto agresor, quien presentaba también una herida autoinfligida y quien fue trasladado de inmediato al Hospital de Pitalito por la complejidad de su estado de salud”, señaló el oficial

Con el caso de Olga Lucía Sapuy Jaramillo, ya son cuatro los presuntos feminicidios registrados en el Huila durante lo corrido de 2026.

La situación genera preocupación, especialmente si se tiene en cuenta que en los primeros meses del año las autoridades han reportado más de 1.800 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 1.231 tienen como víctimas a mujeres.