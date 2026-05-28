Huila tendrá la primera Escuela Universitaria del Café de Colombia

El Huila ya no solo será referente por ser el principal productor de café del país, sino también por convertirse en el primer departamento en apostarle a la formación de nuevos profesionales especializados en este importante renglón de la economía como es la caficultura.

El Ministerio de Educación dio luz verde a la creación de la primera Escuela Universitaria del Café del país, una apuesta académica que ofrecerá 120 cupos presenciales para estudiantes interesados en Ingeniería del Café.

“Crear una universidad del café era casi una utopía. Fue ahí cuando tomamos la decisión de realizar un convenio con recursos de la Gobernación y de la Universidad Surcolombiana para desarrollar la consultoría de la Escuela Universitaria del Café, adscrita a la Facultad de Ingeniería. Posteriormente, ese resultado fue presentado ante el Ministerio de Educación y el ministerio lo aprobó en tiempo récord”, señaló el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.

La iniciativa, adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana, comenzará actividades académicas en el primer semestre de 2027 con 80 cupos en Pitalito y 40 en Gigante.



Son seis programas académicos aprobados bajo un modelo de ciclos propedéuticos: Ingeniería del Café; Tecnología en Gestión Sostenible del Café; Tecnología en Innovación de Productos a Base de Café; Técnica Profesional en Producción Cafetera; Técnica Profesional en Comercialización del Café, y Técnica Profesional en Procesos Administrativos para Fincas Cafeteras, avalados mediante resoluciones expedidas el 30 de abril de 2026 por el Viceministerio de Educación Superior.

“Los ciclos propedéuticos aprobados permitirán que los estudiantes se vinculen de manera temprana al sector productivo como técnicos, tecnólogos y, posteriormente, como profesionales. La idea es iniciar en 2027 con 120 estudiantes pioneros en esta formación, que tendrá un gran impacto a nivel departamental y nacional”, explicó Rubén Darío Valbuena, rector de la Universidad Surcolombiana.

Pero, además, la Escuela Universitaria del Café articulará la educación media con la superior, inicialmente con instituciones educativas de Pitalito y San Agustín, con proyección de expandirse a otros municipios cafeteros del Huila.

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Más de $10.000 millones impulsarán el proyecto

La puesta en marcha de la Escuela Universitaria del Café contará con inversiones superiores a los $10.000 millones, provenientes del Gobierno Nacional, la Gobernación del Huila y la Universidad Surcolombiana.

El proyecto contará con laboratorios especializados, espacios de innovación y escenarios tecnológicos orientados a la investigación, transformación y fortalecimiento de la caficultura.