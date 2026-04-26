Frenan búsqueda de mujer y su hija de 10 años en Barranquilla: familiares insisten en feminicidio

La desaparición de Dayana Ochoa en Barranquilla junto con su hija Lucía de solo 10 años terminó siendo uno de los casos priorizados por la fiscal general Luz Adriana Camargo en noviembre de 2025, sin embargo fue suspendido a inicios de este año por no tener indicios claros de sus paraderos.

La falta de resultados acabó con la esperanza de su familia de encontrarlas con vida, aunque declara su hermana Mayra Alejanda Ochoa que quieren saber qué sucedió; dice que no entiende cómo las autoridades se han rendido aún cuando encontraron rastros de sangre en la vivienda de Luis Carlos Vengoechea, su pareja sentimental.

“Supuestamente se hicieron unas pruebas de ADN, aunque después llegaron las navidades y no dijeron más nada. Tampoco volvieron a llamar. La última vez que hablé con la Fiscalía me dijeron que habían cerrado el caso. Eso fue más o menos el 15 de enero de este año. Como familia queríamos que se hiciera justicia, no es justo que quede esto así sobre todo cuando hay una menor de edad de por medio. No supimos más de los cuerpos”, declaró Mayra a Blu Radio.

Recordemos que familiares de Dayana Ochoa le perdieron la pista desde septiembre del año anterior cuando salió de su casa por una supuesta oferta laboral fuera del país. Desde entonces se manejaron dos versiones: una posible trata de blancas o un supuesto feminicidio en la que habría sido sepultada en el patio de su vivienda, para lo que hubo excavaciones sin frutos.



Blu Radio, en cambio, conoció que fiscales del caso pidieron la llegada desde Bogotá de caninos especializados para extender los operativos y estudios técnicos de celulares, sin que estos fueran autorizados por el nivel central ni regional.

Al igual hay que señalar que en noviembre también fue designado un funcionario de la Fiscalía General de la Nación para escuchar la versión libre de los hechos de Luis Carlos Vengoecha, quien como ya mencionamos fue considerado principal sospechoso por ser pareja sentimental de la víctima. En ese entonces, no puso resistencia en presentarse con su abogado ante las autoridades.